經濟

天賦海灣．溋玥洋房6080萬沽 7年實蝕1300萬

【明報專訊】政府於10月初發表之施政報告提到，於大埔白石角研建港鐵東鐵線白石角/科學園站，一度令區內私宅未來有望升級為鐵路盤。不過，消息公布至今近兩個月，該區二手交投未有明顯增加之餘，更錄得近月罕見大幅蝕讓，位於天賦海灣．溋玥一幢雙號洋房以6080萬元易手，持貨7年實蝕逾1300萬元。據本報綜合市場資訊統計，白石角區主要屋苑上月至今錄得20宗二手成交中，有5宗成交均為蝕讓個案，佔比達兩成半，似乎研究港鐵站進駐消息暫未能令白石角做到「價量齊升」局面。

建鐵路站消息後區內錄5宗蝕讓

大埔白石角最新二手蝕讓個案，位於天賦海灣．溋玥一幢雙號洋房，實用2686方呎，本月初以6080萬元售出，實呎22,636元；原業主2014年以7022萬元購入，持貨7年，現帳面勁蝕942萬元或約13%離場，若連同厘印費及佣金開支計，料實蝕逾1300萬元或約19%，屬白石角近月最大額蝕讓個案。區內代理透露，新買家為該屋苑另一洋房業主。

代理：蝕讓個案賣家均急需套現或移民

連同上述成交，在研建白石角站消息傳出後，白石角共錄得5宗蝕讓成交，包括天賦海灣1座低層A室，實用面積1975方呎，於10月中以2900萬元沽出，實呎14,684元，原業主於2012年以3460.9萬元買入，持貨約9年，帳面蝕近561萬或約16%。

其他蝕讓個案則分佈於雲匯和嘉熙，兩個樓齡均約2年的屋苑，意味着部分成交仍未過3年額外印花稅（SSD）期限，除帳面蝕讓外，原業主實際損手更多離場。美聯物業營業經理蔡潔雯表示，近月蝕讓個案之賣家均急需套現或移民走貨，屬個別例子，不過，如嘉熙等部分白石角屋苑，發展商在一手推售時因設現金回贈，市場雖錄帳面蝕讓個案，惟賣家未必大幅損手離場。

君臨2房連儲物房2490萬沽 低估價12%

其他二手交投方面，市場新錄低估價成交。中原地產分行經理胡鴻洲表示，九龍站君臨天下1座高層E室，實用面積818方呎，2房套連儲物房間隔，以2490萬元連租約易手，實呎30,440元，做價較銀行估價低約12%。

原業主2009年1562萬元一手買入單位，持貨12年，一直作投資收租之用，帳面獲利928萬元或59%。

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