經濟

教協沽萬廸廣場3伙 8個月蝕2000萬 低估值約三成半易手 兩月沽4物業套現2.7億

【明報專訊】為教師爭取權益近半世紀的香港教育專業人員協會（下稱教協），今年9月正式通過解散議案，近月該會先後出售多項所持物業，最新於本月初售出的新蒲崗萬廸廣場3個單位，作價3860萬元，教協持貨8個月，帳面損手超過2000萬元，為該會近月沽售物業中，首次錄得蝕讓，亦較9月時估值低三成半，而教協兩個月售出4項物業，套現近2.7億元。

明報記者

上述物業為新蒲崗萬廸廣場9樓F、G、H室3個單位，面積共4534方呎。資料顯示，有關物業本月初以3860萬元售出，呎價約8513元。

翻查資料，教協今年3月購入該物業，當時作價約5942萬元，至教協9月解散後，當時外界對物業估值約6000萬元，與購入價相若，不過，物業最新成交價，除較估值低之餘，亦較教協8個月前購入價低約2082萬元或35%，若連同使費在內，估計教協更要實蝕逾2370萬元，實際蝕幅近四成。

3860萬沽3伙 連使費料實蝕四成

雖然今次為教協解散後首次蝕讓沽貨，但事實上，該會近月售出之物業中，不乏大幅低於市場估值之成交，如原用作總辦事處的旺角山東街47至51號中僑商業大廈7樓，面積約6254方呎，今年9月以5500萬元、呎價約8794元售出，物業由百本醫護（2293）相關人士購入，而綜合市場人士估計，上述物業當時估值約7410萬至8420萬元，換言之，教協出售價錢較市場估值大幅低25%至35%不等。值得留意，教協雖然早於2011年以5003萬元購入該物業，但由於以低市價出售，故即使持貨10年，帳面仍只獲利497萬元或不足一成。

9月連沽旺角兩物業共涉2.3億

事實上，教協今年9月初進行解散程序期間，已率先以共1.75億元售出旺角彌敦道612至618號好望角大廈8樓及9樓兩層，買家同為百本醫護，連同上述的中僑商業大廈及最新售出的萬迪廣場，教協合共套現近2.7億元。

銅鑼灣堅拿道西物業估值高見1.6億

據悉，目前教協主要所持物業，只餘下銅鑼灣堅拿道西物業未有定案。有關物業為堅拿道西15號永德大廈地下8、9號舖連3個單位，總面積共約1萬方呎，9月份時市場估值約1.129億至1.586億元，呎價即約11,290至15,860元，資料顯示，教協早於1992至1993年期間購入該批物業，當時總購入價僅約2298萬元，故持貨至今，相信可錄得理想賺幅。據教協網站資料，有關永德大廈物業早前已展開招標出售的工作，並計劃在11月展開審標過程。

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