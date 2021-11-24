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日出康城首都3房1030萬易手 同類新高價

【明報專訊】九建（0034）將軍澳海茵莊園錄得不俗銷情，繼續帶動同區二手成交。中原高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳日出康城首都6座高層左翼A室，實用712方呎3房戶，望園景和海景，原業主去年開價1100萬元放盤，新近減價70萬元或6%後，以1030萬元售出、實呎14,466元，成交價創屋苑同類新高；原業主2014年9月以628萬元購入，帳面賺402萬或升64%。

利嘉閣助理分區經理溫錦華表示，將軍澳新寶城1座高層C室，實用377方呎2房，外望山景及海景，以728萬元易手、實呎19,310元；原業主2016年9月以510萬元購入，持貨5年帳面獲利約218萬元，單位期內升值43%。

美孚「凸海」大戶呎售1.69萬 5個月跌價6%

另一方面，荔枝角老牌屋苑美孚新邨，新錄海景大單位成交。市場消息稱，美孚8期百老匯街108號中高層B室，屬屋苑罕有「凸海」單位，實用1373方呎、原則4房間隔，原業主早前開價2680萬元，新近以2320萬元易手，減價360萬元或13%、實呎16,987元；區內代理稱，屋苑今年6月曾錄另一宗同類凸海大戶成交，實用1370方呎，當時成交價2490萬元，實呎18,175元，意味同類戶型呎價5個月下跌6.5%

不過，原業主於2011年1月以1338萬買入（及後在2016年8月1680萬內部轉讓），以原購入價計，持貨逾10年，帳面仍賺982萬元或升73%。

大埔白石角新晉屋苑，陸續錄得額印稅SSD鬆綁二手成交。美聯營業經理陸楚江表示，雲滙新錄一對新婚夫婦在無睇樓情况下、兼零議價以700萬元購入1房戶，料為項首宗同類二手成交。

雲滙1房無樓睇兼零議價700萬沽

上述雲滙11座中層B3室，實用339方呎、採1套房間隔，向南望園景；原業主叫價700萬元連租約放售，新近獲一對外區夫婦零議價下承接、實呎20,649元；原業主2018年8月以約686.6萬元一手購入，持貨逾3年，帳面賺13.4萬元或約2%，扣除發展商提供的各項優惠回贈，估計平手離場。

相關字詞﹕新寶城 日出康城 雲滙 美孚新邨

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