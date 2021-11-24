遠洋衙前塱道項目獲批強拍 底價7億

上述衙前塱道3至13號物業，佔地約7030方呎，按測量師報告顯示，項目可重建為23層高住大樓，涉總樓面約59,315方呎。若以土地審裁處批出底價7.05億元計，折合每方呎樓面地價約1.18萬元。

可建樓面5.9萬呎 每呎地價1.2萬

資料顯示，物業原由鄧成波等人持有逾八成業權，並於2018年入紙申請強拍，當年估值約6億元，除鄧成波等人外，金朝陽（ 0878 ）或相關人士亦持有約16%業權。至去年中，鄧成波家族放售其持有之業權，今年4月鄧成波離世前，就與金朝陽訂立股份交換協議，當中鄧氏家族會以7000萬元購入金朝陽持有的衙前塱道3至13號10伙住宅單位及貸款。可留意的是，鄧成波其後辭世，金朝陽曾指由於相關交易未及完成，會就此事尋求法律意見。

至今年6月，市場消息稱，遠洋集團以約6億元購入上述物業約97%業權。據資料顯示，強拍申請人FANCY MILLION LIMITED、培堅有限公司，以及答辯人元威有限公司，目前已轉由遠洋香港常務副總經理楊樂宇等人擔任負責人。

至於另一內房碧桂園（2007），由其牽頭發展的九龍城賈炳達道138號單幢式項目，已命名為瓏碧；項目提供190伙，戶型涵蓋開放式至2房戶，料獲批預售樓花同意書後亦將推出市場。