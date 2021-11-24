經濟

香港地產

原奧園持有燕貽大廈獲批建5.3萬呎住宅

【明報專訊】港島西半山一帶近年有多個舊樓重建項目，其中中國奧園（3883）本月中公布以9億元售出的西半山燕貽大廈，於9月份獲屋宇署批出圖則，項目將建1座30層高住宅物業，涉樓面面積約53,170方呎。

位處羅便臣道 早前9億售出料損手

燕貽大廈位於羅便臣道63至67號，中國奧園自2018年已展開收購，並於2019年申請強拍，奧園曾估計將上述項目重建後，可出售資源估計達22億元人民幣，但較早時以9億元出售，估計虧損近1.77億元。

據屋宇署公布，該署於9月共批出17份建築圖則，包括9項住宅及商住發展，除上述燕貽大廈外，大昌集團（0088）去年以13.3億元、每方呎樓面地價約15097元投得的鴨脷洲海旁道住宅官地，獲批建1座30層高（在4層地庫之上）住宅物業，涉約88,280方呎樓面。

大昌鴨脷洲地獲批建30層高住宅

恒地（0012）大埔美新里3號，獲批建1座17層高商住物業，住宅樓面涉35,860方呎、另7359方呎非住宅樓面。

非住宅物業方面，鄰近天后港鐵站的英皇道31至33號，以及銀幕街18及20號與琉璃街交界項目，將興建1座24層高商業物業，涉及61,580方呎樓面。至於中移動（0941）去年以56億元、每方呎樓面地價5967元投得的沙田火炭松頭下路與桂地街交界大型工業官地，獲批建1座17層高（在兩層地庫之上）數據中心，涉93.85萬方呎樓面。

另萬國數據（9698）葵涌大圓街2至10號項目，亦獲批建1座17層高（在兩層地庫之上）的數據中心，涉及19.55萬方呎樓面。

中移動火炭建近94萬呎數據中心

據屋宇資料顯示，9月全港共有9個項目、涉603個私宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較8月增加約19%。利嘉閣研究部主管陳海潮表示，至於今年首3季合共有43個項目、涉11,169伙私宅落成，較去年同期錄13,688伙按年減少18%。另外，9月只有1個私宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），涉單位1伙，較8月的5,991伙大跌99.98%，創自今年3月以來最少。

另有財團向城規會提出申請，申請葵涌永業街11至19號光輝凍倉（光輝二倉）放寬地積比至10.19倍，以改裝成15層高數據中心，項目佔地約34,596方呎，最新申請總樓面則約352,345方呎。

相關字詞﹕動工量 落成量 大埔美新里3號 鴨脷洲海旁道 批則 屋宇署 燕貽大廈 中國奧園

上 / 下一篇新聞

快手上季蝕逾48億 表現仍勝預期 董事長：監管影響廣告收入 續審慎觀察
快手上季蝕逾48億 表現仍勝預期 董事長：監管影響廣告收入 續審慎觀察
內媒：字節跳動上季廣告收入「接近零增長」
內媒：字節跳動上季廣告收入「接近零增長」
小米上季手機收入停滯 總裁：晶片荒明年下半年緩解
小米上季手機收入停滯 總裁：晶片荒明年下半年緩解
旗下公司未還貸款 奧園：屬經濟糾紛
旗下公司未還貸款 奧園：屬經濟糾紛
各地解封需求減 Zoom收入增長放緩
各地解封需求減 Zoom收入增長放緩
再沽恒大股佳兆業債 華置預告蝕近120億
再沽恒大股佳兆業債 華置預告蝕近120億
周大福內地同店銷售連兩季急放緩 第四季料轉跌 集團：表現「正常化」
周大福內地同店銷售連兩季急放緩 第四季料轉跌 集團：表現「正常化」
謝瑞麟中期虧轉盈 賺269萬
謝瑞麟中期虧轉盈 賺269萬
港匯近3個月低 拆息連升6日
港匯近3個月低 拆息連升6日
小鵬汽車上季營收 增1.9倍 勝預期
小鵬汽車上季營收 增1.9倍 勝預期
科技股轉弱 累恒指跌299點
科技股轉弱 累恒指跌299點
松齡護老中期純利大跌逾八成
松齡護老中期純利大跌逾八成
百濟神州科創版下月申購 料首生物醫藥股美港滬掛牌
百濟神州科創版下月申購 料首生物醫藥股美港滬掛牌
雲音樂招股獲基石投資者「包底」 傳配售已足額 中免商湯通過上市聆訊
雲音樂招股獲基石投資者「包底」 傳配售已足額 中免商湯通過上市聆訊
中港通關在即 藍十字推1日大灣區旅遊保
中港通關在即 藍十字推1日大灣區旅遊保
美中日等罕有聯手釋放油儲 OPEC+警告或反制 油價先跌後升
美中日等罕有聯手釋放油儲 OPEC+警告或反制 油價先跌後升
市場押注美加快加息 美匯高見96.6
市場押注美加快加息 美匯高見96.6
蘋果Apple Watch上季市佔跌至22%仍居首
蘋果Apple Watch上季市佔跌至22%仍居首
劉思明：快手業績勝預期 面對反壟斷宜審慎
劉思明：快手業績勝預期 面對反壟斷宜審慎
技術取勝：東方電氣宜升破13元
技術取勝：東方電氣宜升破13元
維港投資「拍鬼片」宣傳ESG
維港投資「拍鬼片」宣傳ESG
傳有線四人幫遭「用完即棄」
傳有線四人幫遭「用完即棄」
劉思明：氫概念受捧 濰柴落後可吼
劉思明：氫概念受捧 濰柴落後可吼
周顯：內房玩慣高槓桿 找不到新經營模式
周顯：內房玩慣高槓桿 找不到新經營模式
湯文亮：二奶不避席 下場堪憂
湯文亮：二奶不避席 下場堪憂
盧楚仁：拜登打壓油價 防油組反擊
盧楚仁：拜登打壓油價 防油組反擊
恒地4市區盤1388伙 部署下月起推 堅道CAINE HILL主打1房戶 涉187伙料先登場
恒地4市區盤1388伙 部署下月起推 堅道CAINE HILL主打1房戶 涉187伙料先登場
本月新盤錄30宗取消交易或撻訂 柏傲莊III佔逾半
本月新盤錄30宗取消交易或撻訂 柏傲莊III佔逾半
遠洋衙前塱道項目獲批強拍 底價7億
遠洋衙前塱道項目獲批強拍 底價7億
尖沙嘴柯士甸道地舖3850萬沽
尖沙嘴柯士甸道地舖3850萬沽
日出康城首都3房1030萬易手 同類新高價
日出康城首都3房1030萬易手 同類新高價
安本標準：亞太股巿估值低 看好印度
安本標準：亞太股巿估值低 看好印度