經濟

香港地產

恒地4市區盤1388伙 部署下月起推 堅道CAINE HILL主打1房戶 涉187伙料先登場

【明報專訊】恒地（0012）較早時以508億元投得中環海濱商業地王，成為市場熱話後，亦密鑼緊鼓部署推盤；據本報統計，恒地下月起有機會推出的4個全新市區住宅盤、共涉約1388伙，其中港島半山堅道73號項目命名為CAINE HILL，提供187伙，戶型涵蓋開放式至2房，最快下月登場。至於另3個新盤均位處九龍，分別位處大角嘴、啟德和紅磡。

明報記者 容婌維

樓花期長約16個月的CAINE HILL，樓書及示範單位的準備工作已屆尾聲，負責項目銷售的恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，CAINE HILL預計本月底至下月初上載樓書，料12月開展銷售，同系西半山羅便臣道樓盤THE RICHMOND等的成交呎價，可作開價參考。資料顯示，現時成交實呎約在2.7萬至3.4萬元水平。

CAINE HILL主打1房單位，數量有115伙，佔項目單位總數逾6成；另開放式戶佔70伙、2房單位佔2伙。

利奧坊第4期涉約600伙 鄰近奧運站

韓續稱，明年第一季部署推出大角嘴利奧坊第4期，涉約600伙單位；暫時為利奧坊系列最大型、以及最為靠近港鐵奧運站的期數，預計於2023年落成。翻查資料，利奧坊第1至3期住宅提供的單位數量，介乎448至514伙。

事實上，恒地系內恒基物業營業（一）部負責銷售的另兩個市區新盤亦蓄勢待發，包括啟德THE HENLEY II、紅磡黃埔街重建項目第1期；當中THE HENLEY II 提供301伙，並已於今年4月獲批預售樓花同意書，最大賣點是擁有最接近啟德體育園的景觀，中高層亦享維港景。

HENLEY II黃埔街項目準備出擊

至於位處紅磡，橫跨機利士南路、黃埔街、寶其利街及必嘉街的大型重建項目亦準備登場；該項目分3期發展共提供約2600伙，當中位於機利士南路和寶其利街一帶的第1期涉約300伙，估計最快年底至明年初推出。

除獨資項目外，恒地與新地（0016）、會德豐合作之堅尼地城KENNEDY 38，次輪銷售於昨日截止認購，收近1100個購樓意向登記，以今晚次輪售40伙計，超額逾26倍。

KENNEDY 38 次輪收1100票 超額26倍

昨日新盤市場僅錄零星成交，當中宏安地產（1243）青衣薈藍連錄2宗成交、吸金逾1007萬元，成交單位包括17樓B05室，實用208方呎開放式戶，成交價468.9萬元、實呎22,543元；另18樓A15室，屬實用203方呎開放式戶，以538.5萬元成交、實呎26,527元。

此外，會德豐GRANDE MONACO新錄低座D座2樓B室，屬實用807方呎3房戶，透過招標以2062萬元售出、實呎25,551元，買家成交期約180日。

相關字詞﹕薈藍 一手 黃埔街發展第1期 恒地(0012)

上 / 下一篇新聞

快手上季蝕逾48億 表現仍勝預期 董事長：監管影響廣告收入 續審慎觀察
快手上季蝕逾48億 表現仍勝預期 董事長：監管影響廣告收入 續審慎觀察
內媒：字節跳動上季廣告收入「接近零增長」
內媒：字節跳動上季廣告收入「接近零增長」
小米上季手機收入停滯 總裁：晶片荒明年下半年緩解
小米上季手機收入停滯 總裁：晶片荒明年下半年緩解
旗下公司未還貸款 奧園：屬經濟糾紛
旗下公司未還貸款 奧園：屬經濟糾紛
各地解封需求減 Zoom收入增長放緩
各地解封需求減 Zoom收入增長放緩
再沽恒大股佳兆業債 華置預告蝕近120億
再沽恒大股佳兆業債 華置預告蝕近120億
周大福內地同店銷售連兩季急放緩 第四季料轉跌 集團：表現「正常化」
周大福內地同店銷售連兩季急放緩 第四季料轉跌 集團：表現「正常化」
謝瑞麟中期虧轉盈 賺269萬
謝瑞麟中期虧轉盈 賺269萬
港匯近3個月低 拆息連升6日
港匯近3個月低 拆息連升6日
小鵬汽車上季營收 增1.9倍 勝預期
小鵬汽車上季營收 增1.9倍 勝預期
科技股轉弱 累恒指跌299點
科技股轉弱 累恒指跌299點
松齡護老中期純利大跌逾八成
松齡護老中期純利大跌逾八成
百濟神州科創版下月申購 料首生物醫藥股美港滬掛牌
百濟神州科創版下月申購 料首生物醫藥股美港滬掛牌
雲音樂招股獲基石投資者「包底」 傳配售已足額 中免商湯通過上市聆訊
雲音樂招股獲基石投資者「包底」 傳配售已足額 中免商湯通過上市聆訊
中港通關在即 藍十字推1日大灣區旅遊保
中港通關在即 藍十字推1日大灣區旅遊保
美中日等罕有聯手釋放油儲 OPEC+警告或反制 油價先跌後升
美中日等罕有聯手釋放油儲 OPEC+警告或反制 油價先跌後升
市場押注美加快加息 美匯高見96.6
市場押注美加快加息 美匯高見96.6
蘋果Apple Watch上季市佔跌至22%仍居首
蘋果Apple Watch上季市佔跌至22%仍居首
劉思明：快手業績勝預期 面對反壟斷宜審慎
劉思明：快手業績勝預期 面對反壟斷宜審慎
技術取勝：東方電氣宜升破13元
技術取勝：東方電氣宜升破13元
維港投資「拍鬼片」宣傳ESG
維港投資「拍鬼片」宣傳ESG
傳有線四人幫遭「用完即棄」
傳有線四人幫遭「用完即棄」
劉思明：氫概念受捧 濰柴落後可吼
劉思明：氫概念受捧 濰柴落後可吼
周顯：內房玩慣高槓桿 找不到新經營模式
周顯：內房玩慣高槓桿 找不到新經營模式
湯文亮：二奶不避席 下場堪憂
湯文亮：二奶不避席 下場堪憂
盧楚仁：拜登打壓油價 防油組反擊
盧楚仁：拜登打壓油價 防油組反擊
本月新盤錄30宗取消交易或撻訂 柏傲莊III佔逾半
本月新盤錄30宗取消交易或撻訂 柏傲莊III佔逾半
原奧園持有燕貽大廈獲批建5.3萬呎住宅
原奧園持有燕貽大廈獲批建5.3萬呎住宅
遠洋衙前塱道項目獲批強拍 底價7億
遠洋衙前塱道項目獲批強拍 底價7億
尖沙嘴柯士甸道地舖3850萬沽
尖沙嘴柯士甸道地舖3850萬沽
日出康城首都3房1030萬易手 同類新高價
日出康城首都3房1030萬易手 同類新高價
安本標準：亞太股巿估值低 看好印度
安本標準：亞太股巿估值低 看好印度