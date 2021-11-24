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經濟
2021年11月24日星期三
周顯 投資二三事
投資策略
快手上季蝕逾48億 表現仍勝預期 董事長：監管影響廣告收入 續審慎觀察
內媒：字節跳動上季廣告收入「接近零增長」
小米上季手機收入停滯 總裁：晶片荒明年下半年緩解
旗下公司未還貸款 奧園：屬經濟糾紛
各地解封需求減 Zoom收入增長放緩
再沽恒大股佳兆業債 華置預告蝕近120億
周大福內地同店銷售連兩季急放緩 第四季料轉跌 集團：表現「正常化」
謝瑞麟中期虧轉盈 賺269萬
港匯近3個月低 拆息連升6日
小鵬汽車上季營收 增1.9倍 勝預期
科技股轉弱 累恒指跌299點
松齡護老中期純利大跌逾八成
百濟神州科創版下月申購 料首生物醫藥股美港滬掛牌
雲音樂招股獲基石投資者「包底」 傳配售已足額 中免商湯通過上市聆訊
中港通關在即 藍十字推1日大灣區旅遊保
美中日等罕有聯手釋放油儲 OPEC+警告或反制 油價先跌後升
市場押注美加快加息 美匯高見96.6
蘋果Apple Watch上季市佔跌至22%仍居首
劉思明：快手業績勝預期 面對反壟斷宜審慎
技術取勝：東方電氣宜升破13元
維港投資「拍鬼片」宣傳ESG
傳有線四人幫遭「用完即棄」
劉思明：氫概念受捧 濰柴落後可吼
周顯：內房玩慣高槓桿 找不到新經營模式
湯文亮：二奶不避席 下場堪憂
盧楚仁：拜登打壓油價 防油組反擊
恒地4市區盤1388伙 部署下月起推 堅道CAINE HILL主打1房戶 涉187伙料先登場
本月新盤錄30宗取消交易或撻訂 柏傲莊III佔逾半
原奧園持有燕貽大廈獲批建5.3萬呎住宅
遠洋衙前塱道項目獲批強拍 底價7億
尖沙嘴柯士甸道地舖3850萬沽
日出康城首都3房1030萬易手 同類新高價
安本標準：亞太股巿估值低 看好印度
周顯：內房玩慣高槓桿 找不到新經營模式
【明報專訊】被譽為「科技女股神」的ARK Investment舵手Cathie Wood很認同政府打壓樓市的做法，認為有如玩火。
相關字詞﹕
投資二三事
財經專欄
周顯
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