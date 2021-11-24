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劉思明：快手業績勝預期 面對反壟斷宜審慎

【明報專訊】恒指昨跌299點，收報24,651點，成交額約1299億元。美國總統拜登提名鮑威爾連任聯儲局主席，市場預期當局更能貫徹遏制通脹、收緊貨幣政策，消息對美股中特別息口敏感的科技股造成壓力。但鮑威爾為金融市場所熟悉，其連任有利揣測動向及金融穩定，相信美股可以很快消化，對港股影響有限。更令人關注的是中資科技股繼續蒙上監管陰霾，加上徵收數據稅消息，股價受壓並拖累港股表現。

國家反壟斷局上周在北京掛牌成立，國家市場監督管理總局日前對未依法申報違法實施經營者集中案件開出43張罰單，相比今年3月、4月及7月集中發布的行政處罰合共41宗，被稱史無前例。罰單中有多宗是多年前的交易，包括2012年百度與南京網典收購南京信風的案子，市場憂慮翻舊帳陸續有來。

此外，外電報道，中國政府擬推動開徵數據稅進程，對擁有大量數據的互聯網龍頭將首當其衝。不少科技股在剛公布的季度業績中已顯示經濟放緩及監管帶來的衝擊，陰霾再度籠罩，正好考驗現水平估值是否已反映憂慮而有足夠承接力。

恒科指跌至三角形底部 待喘定

恒生科技指數自2月高位回落以來，8月、10月曾兩度下試5800點守穩回升，有初步見底迹象；近月指數波幅收窄，營造三角形的整固形態，昨天跌至三角形底部，倘能喘定回穩，仍有待變化。

不過，恒科指代表硬件股及軟件股，單是兩大分類所面對的因素已大有不同，並未計及硬件股之間，或軟件互聯網平台之爭，股價表現迥異，指數僅反映近月中資科技股跌勢喘定，但缺乏動力或催化劑走出谷底。之前提到美團（3690）、京東（9618）、快手（1024）、網易（9999）是少數科網股逆市拾級向上。快手、美團公布業績前存在變數，導致股價偏弱。

快手昨日收市後公布第三季業績，經營虧損擴大至74億元（人民幣‧下同），去年同期為13.8億元；非國際財務報告準則經調整虧損淨額按年擴大4倍至48.2億元，好過市場預期虧損65億元。

細看期內用戶數量增長強勁，應用程式的平均日活躍用戶、平均月活躍用戶及每位日活躍用戶日均使用時長都創新高，相信可以緩解第二季活躍用戶按季出現倒退的憂慮。收入升33%好過預期，當中推動線上營銷服務收入按年升76.5%，但按季放緩；包括電商的其他服務收入升53%，按季則微跌；直播服務收入按年跌3%，但跌幅收窄，或反映內地整肅直播打賞。

前有抖音後有微信視頻 不易突圍

快手收入勝預期及虧損比預期少，未知能否打動投資者；但要留意第三季用戶活躍起來，或受到東京奧運會帶動，而未來能否保持用戶參與度和活躍度，以及生態系統健康發展要時間印證。不過，快手要追趕抖音的同時，亦要面對微信視頻狙擊，加上反壟斷或帶來新競爭者加入，無論要在業務上或投資價值上都不易突圍而出，中線依然審慎。短線走勢則要視乎可否守於90港元支持以延續8月上升趨勢。

劉思明

[還看今朝]

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