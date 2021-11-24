蘋果Apple Watch上季市佔跌至22%仍居首

【明報專訊】市場調查機構Counterpoint的數據顯示，蘋果（美：AAPL）智能手表Apple Watch的全球市佔率遭三星（韓：005930）蠶食。Apple Watch的全球市場份額雖仍是業界之首，但其第三季的全球出貨量佔比，已由去年同期的28%跌至22%，反觀三星憑藉新一代Galaxy Watch 4，全球出貨量佔比由去年同期的10%升至14%，成為全球第二。小米的Amazfit運動手表排第三。
分析指出，蘋果的市佔率下跌，與Apple Watch S7的出貨時間延遲有關。
三星智能表再伙Google 市佔急升
與此同時，三星與Google重新合作，將新一代智能手表由TizenOS作業系統，轉為Google WearOS系統，也有助三星市佔率急升。Galaxy Watch 4上季超過六成出貨量，是出口到北美和歐洲。
此外，特斯拉（Tesla，美：TSLA）行政總裁馬斯克發帖透露，至少一半的推文都是他上廁所時寫的。他向其Twitter帳號的6400萬追隨者表示：「我至少50%的推文是在瓷製的寶座（porcelain throne）上寫的。」他解釋，這樣做「可給我慰藉」。馬斯克本月6日在Twitter發起民調，獲多數網民撐其沽出一成特斯拉持股，拖累特斯拉股價回調。「科技股女股神」Cathie Wood旗下的方舟投資，近日已沽出價值2.1億美元（約16.4億港元）的特斯拉股票。