市場押注美加快加息 美匯高見96.6

交易員料明年加息達3次

市場預期聯儲局加快收緊貨幣政策，美國10年期國債孳息率高見1.66厘，是10月底以來高位。以科技股為主的納指早段跌0.4%。視像會議軟件開發商Zoom（美：ZM）上季收入增長放緩，股價曾跌18%，跌穿200美元，見52周低位。（詳見B1版）

聯儲局本月開始縮減資產購買規模，預期到明年中可完成「收水」，繼而開始加息。不過聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）、聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）、今年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）及明年有投票權的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）等，近期也曾呼籲加快「收水」，以提早展開加息。澳洲聯邦銀行（澳：CBA）策略師芒迪（Kim Mundy）表示，隨着聯儲局明年開始緊縮周期，美日息差擴大，美元兌日圓還有上漲空間，預計到2022年12月將漲至120.5。

日本央行長期維持超寬鬆貨幣政策，以刺激疲弱的經濟，使日圓面臨下行壓力。今年以來，日圓已貶值10%以上。此外，隨着歐洲的新冠疫情加劇可能影響經濟復蘇，歐洲央行料將維持「鴿派」。不過歐元區本月商業活動在通脹加劇之際出乎意料加快擴張，11月綜合PMI初值升至55.8，推動歐元兌美元高見1.1275。

（綜合報道）

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