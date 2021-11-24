雲音樂招股獲基石投資者「包底」 傳配售已足額 中免商湯通過上市聆訊

明報記者 葉翠

據市場消息稱，網易雲音樂國際配售反應理想，開售半天已獲足額認購，吸引很多不同類型基金的積極參與，包括全球長線基金、專注新經濟領域的投資基金及對冲基金。

網易SONY奧比斯認購最多

網易雲音樂擬合共發售1600萬股，九成為國際配售，一成為公開發售，集資最多35.2億元。據招股文件顯示，該股引入母企網易、索尼音樂娛樂（SONY Music）及奧比斯，分別認購2億美元、1億美元及5000萬美元，若最終發售價為下限190元，則分別佔發售股份的51.3%、25.6%及12.8%，合共高達89.7%，若最終以上限定價且超額配股權悉數行使，3者持股佔比亦達67%。

該股昨首日孖展認購，綜合12家券商，共借出11.4億元孖展額，超額認購2.24倍。信誠證券聯席董事張智威表示，外圍市况差，近月多隻新股上市後「潛水」及市場對科網股「殺估值」等，都影響招股反應。他續稱，一般分拆上市後母企會「母憑子貴」，但網易昨收跌逾2%，反映市場對該股信心不大。

自中概股監管風波起，本港8月至10月每月只有3至4隻新股掛牌，平均集資額不超過50億元，本月至今有7隻，平均集資額約10億元。踏入11月底，市場聚焦兩隻大價股，中國中免有傳集資額達60億美元（約468億港元），商湯據指目標集資最多20億美元（約156億港元），有望炒熱新股市場氣氛。

另外，路透社旗下IFR引述消息報道，蘋果電話熒幕供應商伯恩光學雖已通過上市聆訊，但公司評估現時市場氣氛後，決定將其上市計劃推遲至明年。

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