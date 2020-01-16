謝瑞麟中期虧轉盈 賺269萬

去年同期虧損4157萬 不派中期息

謝瑞麟昨日收報1.15元，微升0.88%。集團營業額達13.98億元，較去年同期11.77億元升18.7%；期內經營溢利按年升18.4倍至4909.4萬元。按地區劃分，港澳兩地過去半年營業額近2.45億元，同比增加32%；區內同店銷售亦錄得40.7%增長。至於內地期內營業額則達11.34億元，較去年同期9.67億元升17.3%。

集團副主席及首席策略暨財務官伍綺琴於業績會上指，集團8月份、即首期消費券發放後，營業額按年錄得四成增幅；惟10月份、第二期消費券發放時，相關升幅僅錄約兩成，可見第二輪刺激效益未如第一輪。她續稱，零售市道開始漸見曙光，但相信下半年銷售額「未見激增」機會；而集團期內亦未有關閉本港分店計劃。

若下月有限度通關 料遊客暫不會重臨

此外，集團主席及行政總裁謝邱安儀表示，儘管12月中港兩地有機會作有限度通關，但相信遊客暫不會重臨，並對整體零售市道帶動有限。她認為，即使完全通關，零售市道亦不會即時反彈，故市况回復至以往水平所須時間仍有待觀察。