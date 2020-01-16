經濟

謝瑞麟中期虧轉盈 賺269萬

【明報專訊】多隻珠寶股中期業績報捷，其中謝瑞麟（0417）昨午公布，截至今年9月底止，集團上半年度純利錄269萬元，較去年同期虧損4157.8萬元，成功轉虧為盈；每股盈利為1.1仙，不派中期息。集團表示，第二輪消費券刺激作用已較首期回落，料下半年營業額表現穩定。

去年同期虧損4157萬 不派中期息

謝瑞麟昨日收報1.15元，微升0.88%。集團營業額達13.98億元，較去年同期11.77億元升18.7%；期內經營溢利按年升18.4倍至4909.4萬元。按地區劃分，港澳兩地過去半年營業額近2.45億元，同比增加32%；區內同店銷售亦錄得40.7%增長。至於內地期內營業額則達11.34億元，較去年同期9.67億元升17.3%。

集團副主席及首席策略暨財務官伍綺琴於業績會上指，集團8月份、即首期消費券發放後，營業額按年錄得四成增幅；惟10月份、第二期消費券發放時，相關升幅僅錄約兩成，可見第二輪刺激效益未如第一輪。她續稱，零售市道開始漸見曙光，但相信下半年銷售額「未見激增」機會；而集團期內亦未有關閉本港分店計劃。

若下月有限度通關 料遊客暫不會重臨

此外，集團主席及行政總裁謝邱安儀表示，儘管12月中港兩地有機會作有限度通關，但相信遊客暫不會重臨，並對整體零售市道帶動有限。她認為，即使完全通關，零售市道亦不會即時反彈，故市况回復至以往水平所須時間仍有待觀察。

上 / 下一篇新聞

快手上季蝕逾48億 表現仍勝預期 董事長：監管影響廣告收入 續審慎觀察
快手上季蝕逾48億 表現仍勝預期 董事長：監管影響廣告收入 續審慎觀察
內媒：字節跳動上季廣告收入「接近零增長」
內媒：字節跳動上季廣告收入「接近零增長」
小米上季手機收入停滯 總裁：晶片荒明年下半年緩解
小米上季手機收入停滯 總裁：晶片荒明年下半年緩解
旗下公司未還貸款 奧園：屬經濟糾紛
旗下公司未還貸款 奧園：屬經濟糾紛
各地解封需求減 Zoom收入增長放緩
各地解封需求減 Zoom收入增長放緩
再沽恒大股佳兆業債 華置預告蝕近120億
再沽恒大股佳兆業債 華置預告蝕近120億
周大福內地同店銷售連兩季急放緩 第四季料轉跌 集團：表現「正常化」
周大福內地同店銷售連兩季急放緩 第四季料轉跌 集團：表現「正常化」
港匯近3個月低 拆息連升6日
港匯近3個月低 拆息連升6日
小鵬汽車上季營收 增1.9倍 勝預期
小鵬汽車上季營收 增1.9倍 勝預期
科技股轉弱 累恒指跌299點
科技股轉弱 累恒指跌299點
松齡護老中期純利大跌逾八成
松齡護老中期純利大跌逾八成
百濟神州科創版下月申購 料首生物醫藥股美港滬掛牌
百濟神州科創版下月申購 料首生物醫藥股美港滬掛牌
雲音樂招股獲基石投資者「包底」 傳配售已足額 中免商湯通過上市聆訊
雲音樂招股獲基石投資者「包底」 傳配售已足額 中免商湯通過上市聆訊
中港通關在即 藍十字推1日大灣區旅遊保
中港通關在即 藍十字推1日大灣區旅遊保
美中日等罕有聯手釋放油儲 OPEC+警告或反制 油價先跌後升
美中日等罕有聯手釋放油儲 OPEC+警告或反制 油價先跌後升
市場押注美加快加息 美匯高見96.6
市場押注美加快加息 美匯高見96.6
蘋果Apple Watch上季市佔跌至22%仍居首
蘋果Apple Watch上季市佔跌至22%仍居首
劉思明：快手業績勝預期 面對反壟斷宜審慎
劉思明：快手業績勝預期 面對反壟斷宜審慎
技術取勝：東方電氣宜升破13元
技術取勝：東方電氣宜升破13元
維港投資「拍鬼片」宣傳ESG
維港投資「拍鬼片」宣傳ESG
傳有線四人幫遭「用完即棄」
傳有線四人幫遭「用完即棄」
劉思明：氫概念受捧 濰柴落後可吼
劉思明：氫概念受捧 濰柴落後可吼
周顯：內房玩慣高槓桿 找不到新經營模式
周顯：內房玩慣高槓桿 找不到新經營模式
湯文亮：二奶不避席 下場堪憂
湯文亮：二奶不避席 下場堪憂
盧楚仁：拜登打壓油價 防油組反擊
盧楚仁：拜登打壓油價 防油組反擊
恒地4市區盤1388伙 部署下月起推 堅道CAINE HILL主打1房戶 涉187伙料先登場
恒地4市區盤1388伙 部署下月起推 堅道CAINE HILL主打1房戶 涉187伙料先登場
本月新盤錄30宗取消交易或撻訂 柏傲莊III佔逾半
本月新盤錄30宗取消交易或撻訂 柏傲莊III佔逾半
原奧園持有燕貽大廈獲批建5.3萬呎住宅
原奧園持有燕貽大廈獲批建5.3萬呎住宅
遠洋衙前塱道項目獲批強拍 底價7億
遠洋衙前塱道項目獲批強拍 底價7億
尖沙嘴柯士甸道地舖3850萬沽
尖沙嘴柯士甸道地舖3850萬沽
日出康城首都3房1030萬易手 同類新高價
日出康城首都3房1030萬易手 同類新高價
安本標準：亞太股巿估值低 看好印度
安本標準：亞太股巿估值低 看好印度