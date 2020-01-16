再沽恒大股佳兆業債 華置預告蝕近120億

金融投資近3個月急速萎縮

據華置通函，截至9月底，集團位於中、英、港的投資物業估值達163.99億元，經調整資產淨值約168.23億元，折合每股8.82元，比6月底的資產淨值248億元，大跌超過三成，反映集團金融投資嚴重萎縮。華置期內流動負債淨值至6月底止增至約30.8億元，惟集團強調，不知悉有銀行撤回信貸，加上獲董事提供貸款仍未動用，因此有足夠財務資源持續經營。

獨立財務顧問嘉林資本認為，由於大股東每股4元的私有化作價，較上周五收市價3.73元仍有約7.2%溢價，加上股份流通量低，在市場售股可能對股價不利下，推薦股東投贊成票。據最新安排，華置將於12月17日就私有化動議舉行特別股東會票決，股份將於12月22日最後買賣，並於明年1月13日除牌。華置私有化，剛好趕上成立百周年。

另據華置出售恒大股份的主要交易股東通函披露，截至上周五已累計售逾5.46億股恒大股份，套現13.86億元。華置稱，每股恒大入貨成本價15.8元，是次出售部分股份相比帳面值約81.47億元而言，會錄得變現虧損約67.59億元。若以每股2.78元價格出售恒大餘下3.13億股，估計會於2021年度共錄變現虧損約105.58億元，累計套現增至約22.58億元。連同2019年及2020年收息共21.245億元計，華置在恒大的投資累計虧損料進一步減少。集團表示，套現所得將作為一般營運資金，並在遇到機遇時再投資。