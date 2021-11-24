各地解封需求減 Zoom收入增長放緩

美股早段大跌16%

環球各國的防疫措施解封，是客戶對Zoom的需求減弱主要因素。Zoom公布，第三季客戶數量低於預期，有10名以上員工的客戶約有51.21萬，按年升18%，但低於市場預期的51.62萬戶，該因素是量度Zoom收入增長放緩的指標之一。Zoom同時面對競爭日益激烈的線上會議平台市場，如大型企業微軟的Microsoft Teams和谷歌的Google Meet。

期內Zoom的純利達3.4億美元，按年升71.5%，勝市場預期的2.2億美元。毛利達7.8億美元，按年升50.6%。Zoom展望第四季，預計總收入介乎10.51億至10.53億美元，意味按年升幅只有19%，雖然略高於市場預期的10.2億美元，但反映增長進一步放緩。第四季的年度總收入預測則介乎40.79億至40.81億美元。