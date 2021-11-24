經濟

快手上季蝕逾48億 表現仍勝預期 董事長：監管影響廣告收入 續審慎觀察

【明報專訊】快手（1024）昨日收市後「放榜」，上季收入及虧損表現均較市場預期佳。受流量增長及廣告主數量增加刺激，快手期內收入按年增加33.4%至204.93億元（人民幣‧下同），稍勝預期，經調整淨虧損約48.22億元，更遠勝市場預期。董事長宿華於電話會議上稱，近期中央的監管情况拖累廣告業務走弱，公司會審慎觀察；但他繼續看好短視頻行業，相信流量仍有增長潛力，對早前擬定中長期平均日活躍用戶（DAU）增至4億的目標有信心。

明報記者 蔡穎霖

快手股價績前做好，升1.2%至94.75元，惟仍低於上市招股價115元。截至今年9月底止，快手第三季虧損大幅收窄至70.87億元，勝市場預期；去年同期為虧損292.8億元。經調整虧損淨額為48.22億元，比去年同期的虧損9.62億元有所增加。

直播收入按年跌3%

宿華指出，得益於廣告精準度以及廣告主的用戶體驗提升，帶動上季線上營銷服務收入增長。他表示，因應近期內地各類監管出台，部分廣告客戶減少投放資金，拖累廣告業務叫價疲軟，惟他強調是大環境的問題。對於廣告業近期的波動，他稱會審慎觀察，長遠對自身的廣告業務增長保持信心，強調快手的廣告業務仍存於相對早期階段。

直播業務方面，季內收入錄77.24億元，按年下跌3%。宿華表示，直播具備「社區」的特色，為主播和用戶交互的場景，對快手生態活躍度的價值帶來貢獻。季內，快手直播的DAU滲透率由今年首季的66%，逐步提升至上季的78%。宿華強調，未來會堅持對直播業務的價值定位，通過內容工具的優化，以保持直播生態的活躍。

收入按業績劃分，線上營銷服務按年增加76.5%至109.09億元，主要是由於流量增長以及廣告主數量增加，得益於廣告精準度以及廣告主的用戶體驗提升。直播收入按年跌近3%至77.24億元；其他服務（包括電商業務）則升53%至18.6億元，主要受電商業務的增長推動。

海外用戶「仍然保持增長趨勢」

季內，快手應用的DAU按年增加17.9%至3.2億，平均月活躍用戶（MAU）則經歷上季度按季下跌後，回升逾一成至5.72億，按年則升19.5%。值得留意的是，快手沒有明確披露上季海外市場的平均活躍用戶量，僅稱DAU和MAU「仍然保持增長趨勢」。宿華表示於季內調整海外市場策略，減少投資回報較低的地段，集團則指上季已開始嘗試為海外業務變現「試水溫」，如設直播虛擬禮物打賞及廣告。截至今年6月底，快手在海外市場擁有逾1.8億月活躍用戶。

至於行業的監管問題，宿華表示一直重視數據安全及個人信息的保護工作，會在合法的框架內，根據有關部門的意見進行合規工作。

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