市建局鴻福街4重建項目招意向

市建局表示，4個項目覆蓋兩個相鄰的地盤，分別為鴻福街/啟明街及榮光街/啟明街，總地盤面積為58,535方呎，預計最高可建樓面約52.68萬方呎，項目即日起招收意向書，並於下月7日截止，而成功取得該發展項目的發展商及財團，須按發展協議中列明有關九龍城土瓜灣小區發展的「總體設計要求」作為興建新發展項目的藍本。

可建逾52萬呎樓面 最高估值66億

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，上述項目位於土瓜灣「小區」的中心，故商舖部分價值會比9月初恒地（0012）取得的庇利街項目和周四截標的鴻福街/銀漢街項目為高，如市建局的合作發展方案與早前相若，預計發展商最高出價約60億至66億元，每方呎樓面地價即約1.13萬至1.25萬元。

毗鄰恒地9月近82億中標項目

資料顯示，該小區內首個重建項目，為今年9月由恒地以81.89億元中標的庇利街/榮光街項目，以可建樓面71.75萬方呎計，每方呎樓面地價11,414元，較市場估值下限1.3萬元低約12%，預計提供1150伙住宅單位，成為近7年或最大型市建局商住項目。

現正進行招標的鴻福街/銀漢街項目，可建樓面則約44.38萬方呎，連同今次推出招意向的4個項目，合共可建樓面達167.8萬方呎。

恒地羅便臣道強拍底價5.2億

另外，恒地向來積極收購市區舊樓，仲量聯行指，西半山羅便臣道94、94A及96號物業將於12月14日進行強拍，底價5.221億元。物業現為一幢落成於1963年的8層高住宅物業，該地皮現劃為「住宅（乙類）」用途，物業佔地約6361.95方呎。