東九居屋王 啟朗苑呎價兩月升五成 未補價實呎高見1.45萬 辣稅盤2年帳賺逾倍

明報記者 容婌維

啟朗苑毗鄰即為啟德新發展區多個近年新落成的大型私樓屋苑，以啟德1號為例，近月二手成交平均實呎約2.2萬至2.4萬元水平。富誠地產助理分行經理謝婉玲表示，啟朗苑A座低層4室1房戶，實用面積380方呎，以552萬元未補價成交，實呎14,526元，屬該屋苑入伙以來第2宗成交。原業主2019年4月以261萬元向房委會一手購入，持貨僅約2年，帳面獲利約291萬元或1.1倍。謝又指，啟朗苑附近配套可與私樓「睇齊」，預料未來啟朗苑未補價實呎可穩守約1.5萬元水平；現時該屋苑暫有1個低層3房單位放盤，實用471方呎，未補價叫價700萬元，每呎叫價14,862元。

兩月前同面積坐向單位370萬成交

據悉，新近易手的啟朗苑單位未過3年額印稅限期，料涉辣稅約55.2萬元，惟未知原業主或新買家負責承擔相關款項。翻查資料，啟朗苑首宗未補價成交於今年9月錄得，該單位同為A座低層4室，實用面積及間隔與是次成交相同，當時成交價為370萬元，實呎僅9737元，而是次同類單位較舊有紀錄作價高182萬元或約近五成。

淘大本月11宗 較上月同期倍升

此外，皓日快將登場消息，亦帶動九龍灣老牌屋苑淘大花園二手交投。利嘉閣高級聯席董事鮑允中指，新盤帶動下，淘大花園本月迄今暫錄約11宗成交，按月同期增近1倍，屋苑H座中層8室新近易手，實用面積377方呎2房戶，以639萬元成交，實呎16,950元。原業主2012年8月330萬買入單位，持貨9年帳面獲利309萬元或近1倍。

瓏門1房743萬沽 創屋苑同類新高

近兩周暫無大型新盤推售，購買力回流至二手市場，屯門瓏門新錄破頂成交。中原地產高級分行經理葉津榮表示，瓏門8座高層G室，實用面積379方呎，1房間隔，不設睇樓仍以743萬元沽出，實呎19,604元，創屋苑同類單位做價新高。原業主2017年4月以560萬元買入，自住4年半轉售，帳面獲利183萬元或33%。另外，利嘉閣分行經理黃金欽表示，將軍澳南MONTEREY 6B座低層連平台特色戶，實用面積約351方呎、連135方呎平台，1房間隔，以840萬元易手，實呎23,932元；原業主2017年3月以497.4萬元一手購入，帳面獲利342.6萬元或約69%。