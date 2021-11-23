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經濟
2021年11月23日星期二
技術取勝
投資策略
廉署拘9人貪賄助上市 疑涉華記環球 指核數師收百萬偽造紀錄 公司未回應
啤殼潮興旺期 中小會計師行參與增
恒指四連跌失25000關 蘋果概念博彩股炒上
差餉寬免上限減 港上月通脹1.7%
彭博：新世界研新資助房屋模式
中聯通5G上客量 連續兩月增長放緩
許家印疑部署再向恒大「輸血」 78億元股份上周五存倉 上月曾押股貸款
內地上月汽車銷售跌幅收窄至9.4％
百心安生物技術擱置上市計劃
拜登提名鮑威爾續掌聯儲局 道指早段升300點 標指納指新高
私募基金Apollo傳有意購馬莎百貨
動視暴雪捲性醜聞 CEO：處理不好將考慮離職
張兆聰：油股短期利淡盡現 小注中海油
劉宇亮：眼科藥物潛力大 兆科處黃金賽道
岑智勇：恒指烏雲蓋頂 失守25000大關
薛偉傑：華為擬「借殼上市」取道第三方推5G手機
技術取勝：和黃醫藥57元料有沽壓
何民傑：西方抗疫重創經濟
趙式芝論壇揮舞習主席著作 對「共同富裕」深表認同
摩通港僱員探親隔離費 最高可報銷3.9萬
劉思明：電子股熱炒 吼上游建板追落後
周顯：四洲先施 強強聯手
湯文亮：大婆在場 二奶自動避席
東九居屋王 啟朗苑呎價兩月升五成 未補價實呎高見1.45萬 辣稅盤2年帳賺逾倍
OMA OMA首錄租賃 2房1.2萬回報2.8厘
黎永滔景隆街舖丟吉2年 高檔品牌80萬承租
市建局鴻福街4重建項目招意向
KENNEDY 38加推46伙 折實均呎逾2.9萬
技術取勝：和黃醫藥57元料有沽壓
【明報專訊】信利國際有望反覆上試3元（圖）
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