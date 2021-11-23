薛偉傑：華為擬「借殼上市」取道第三方推5G手機

首先談談華為和第三方公司合作、由後者來推出手機的原因。本欄在8月初已曾提及，華為在7月29日發表的P50系列旗艦手機竟然全都是4G手機，並不支援5G上網（並非有如之前傳聞的部分型號支援5G、部分型號只支援4G），令人跌破眼鏡。

當時有業內人士指出，相信華為是在射頻前端上被「卡脖子」，尤其是在射頻前端中的濾波器。由於華為無法採購到支援5G的濾波器，即使「麒麟9000」處理器本身已集成了5G基頻晶片，P50手機亦唯有降級當成4G手機來賣。

擬與鼎橋通信合作 繞過5G濾波器限制

華為這次和鼎橋通信合作，就是希望通過向鼎橋通信出售它的「麒麟」處理器以及其他零件，而鼎橋通信則自行向外採購支援5G的濾波器，從而令配備「麒麟」處理器的5G手機能夠「借殼上市」、「借殼重生」、「借屍還魂」，回歸市場，以滿足其支持者的需求。

據內地媒體報道，鼎橋通信的首款手機稱為N8 Pro，配備5G版的「麒麟985」處理器，主要零件也是向華為採購，今年底將會正式上線銷售。

此外，鼎橋通訊還以「麒麟9000E」處理器來設計了另一款5G手機，可視之為Mate 40的變種，亦已經通過了工信部的審核。該款手機可能稱為M4，推出時間可能是今年底或明年初。不過，當推出市場時，這兩款手機將會使用鼎橋通訊的品牌，而不會使用華為的品牌。

華為之所以會在「麒麟」處理器存貨有限的情形下，出售給其他公司來推出手機，相信有其不得已的苦衷。

一來，華為可能盤算過，若再將本身集成了5G基頻晶片的「麒麟」處理器降格用來推出4G手機，實在太不划算、太浪費；二來，5G已經成為內地智能手機市場的主流，華為再推出4G旗艦機，也不能產生很大的影響力。

既然如此，倒不如將還未完全過時的「麒麟985」和「麒麟9000E」處理器出售給第三方，讓後者推出「沒有華為之名、卻有華為血統之實」的5G手機，又可以套現回一些資金。據內媒報道，鼎橋通信是華為和諾基亞聯合投資在香港成立的新公司，而諾基亞的控股比例為51%。

華為除了出售庫存的「麒麟」處理器給鼎橋通信之外，未來還可能會將「麒麟」處理器的設計授權或甚至出售給鼎橋通信，然後由鼎橋通信來委託台積電代工生產，希望以此來避開美國政府的禁令。而且，華為除了和鼎橋通信合作之外，還計劃與內地三大運營商以及雷鳥科技以類似方式合作。

但這一招究竟是否行得通，除了看現有的出口禁令的條文之外，也要看美國政府會否搬龍門。

官方認證二手機 被指價格「離地」

另外，華為近日正式宣布，開啓官方認證的二手手機業務。每一部華為官方認證的二手手機都會經過官方檢測，並更換全新的電池，以及改裝「鴻蒙」作業系統才出售，並提供一年的質保。

目前上架的華為官方認證二手機包括：Mate 20 RS保時捷設計，4799元（人民幣．下同）起；Mate 30 RS保時捷設計，9699元起；Mate 30 Pro，售價4399元起；Mate 30 Pro 5G，5099元起；Mate 30，3199元起；Mate 30 5G，4099元起；P30，2599元起；P30 Pro，3299元起。

以Mate 30 Pro 5G版為例，華為官網的二手價為5099元起，而第三方平台的95%新同款手機只需大約3500元，微瑕的甚至只需大約2800元。

不少網友表示，這些手機大部分都是去年或之前的舊機，售價卻與現時的新機差不多，相當昂貴。

此外，還有網友批評售後條款過於苛刻。雖然華為官方二手機支援7日無理由退換貨，但不支援15日內故障換機。一旦在15日內發生了故障，也只能進入官方維修，而不能更換另一部。總之，就是吸引力不大。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]