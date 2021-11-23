劉宇亮：眼科藥物潛力大 兆科處黃金賽道

在香港上市李氏大藥廠（0950）分拆眼科製藥公司兆科眼科（6622），致力於開發治療眼科疾病的藥物，目前共有25種藥物（包括13種創新藥及12種仿製藥）正在開發中。公司的仿製藥業務中，有一半為首仿藥；公司預期2022年將可能推出最成熟、接近商業階段的仿製藥，可以商業化規模生產，快速佔領市場，為公司在不久的將來帶來收入和利潤的快速增長。

兆科眼科上市獲得新加坡政府投資公司（GIC）、高瓴資本等明星投資機構注資和認購。其中高瓴資本是國內一流的股權私募基金，醫藥投資一直是高瓴的強項，擅長在醫藥界裏「造星」，就在今個11月，高瓴所投的企業——微創醫療機器人（2252）和三葉草生物（2197）就相繼在港交所上市。

市值被嚴重低估 中短線看8元

兆科還獲得了中國最大眼科連鎖機構愛爾眼科作為戰略投資者，在私立眼科醫院的快速擴張的趨勢下，愛爾眼科的支持下，有利於公司迅速鋪開產品，樹立眼科用藥的品牌形象。

股價方面周一兆科眼科收市價6.59元，市值僅為35.5億元，僅為同業歐康維視（1477）的三分之一，被市場嚴重低估，股價在6.5元水平已經整固了一個月找到支持，中短線目標為8元。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]