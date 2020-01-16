動視暴雪捲性醜聞 CEO：處理不好將考慮離職

知情人士稱，科蒂克在上周五與動視暴雪的部門主管舉行會議時，並非說自己會辭職，而是表示公司內部的不當性行為問題若無法迅速解決，他不排除辭職的可能性。科蒂克及動視暴雪對內部不當性行為指控的處理方式，引起極大的爭議。動視暴雪員工、投資者及商業伙伴紛紛施壓，令科蒂克面臨下台的壓力。

被指對內部不當性行為知情不報

《華爾街日報》早前援引採訪內容及公司內部文件，指科蒂克涉嫌對公司內部的不當性行為知情不報，甚至以威逼利誘或庭外和解等方式讓當事人封口。動視暴雪早前表示，《華爾街日報》的文章有誤導成分。科蒂克稱，不當行為只是個別事件，不反映公司的整體情况。動視暴雪董事會也表態支持科蒂克。不過自《華爾街日報》於本月16日發表有關動視暴雪的報道後，該公司的股價累計跌14%。摩通（美：JPM）分析師Alexia Quadrani上周將該股的評級下調至中性。

（綜合報道）

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