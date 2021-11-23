私募基金Apollo傳有意購馬莎百貨

今年股價升87% 有望重納成分股

馬莎本月早前公布，上半年利潤超出預期，並上調全年盈利預測，是今年以來第二次，推動其股價向上。由於零售行業擁有大量物業，並可產生大量現金，在疫情緩和後吸引到不少資金的收購興趣。Apollo去年錯過收購英國第3大超市Asda的機會，後者最終被伊薩兄弟（Issa brothers）和TDR Capital購入。今年Apollo也曾考慮加入對英國第四大連鎖超市Morrisons的競購戰。該超市品牌最終被美國私募基金Clayton, Dubilier & Rice收購。

部分分析師認為，馬莎百貨被收購的機會不大，因為去年12月其股價在121便士的低位徘徊時，也沒有出現競購者。市場人士預期，馬莎近期的股價升浪，可望使其重返英國富時100指數，恢復藍籌股的地位。

（綜合報道）

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