內地上月汽車銷售跌幅收窄至9.4％

晶片供應緊張情况紓緩

車股昨日高走，比亞迪（1211）全日升5.7％，收報317元；長城汽車（2333）升8.1％，收報36.7元；吉利（0175）升4.2％，收報27.1元；東風汽車（0489）升4.8％，五菱汽車（0305）升8.3％，廣汽（2238）升1.4％。

中汽協指出，上月晶片供應略優於9月，疊加本月乘用車企業庫存較月初大幅下降，因此上月乘用車產銷跌幅顯著收窄。月內乘用車銷售達200.7萬輛，按月升14.6％，按年跌5％， 惟跌幅較9月大幅收窄11.5個百分點。產量達198.8萬輛，按月升12.5％，按年跌4.7％，同樣跌幅較9月收窄9.2個百分點。

中汽協展望，第四季度晶片供貨緊張情况逐步緩解，將推動產銷保持按月增長，但整體供應形勢仍然供不應求，各地「限電措施」、零散確診個案、電費上漲和原材料價格高企，持續增加車企成本壓力。綜合以上因素，中汽協預計， 全年汽車銷量按年略有增長，但會低於預期。