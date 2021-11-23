彭博：新世界研新資助房屋模式

鄭志剛籲港轉型至創意型經濟

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛昨日表示，新世界建好生活會研究新型資助房屋模式，冀以創新思維解決困擾香港多年的房屋問題，希望達至「官商民」三贏局面，詳情稍後公布。他更指出，香港未來25年應專注於創新，並轉型至創意型經濟，企業亦不應只集中於利潤，而是要長遠發展，須緊貼社會進程。

新世界建好生活成立於9月份，冀結合商界及民間力量，目的是探索香港住房危機的解決方案，並由鄭志剛出任主席。根據該公司的官網顯示，除了已就4個創新型過渡房屋計劃做前期規劃料可建2000個單位，亦和社房企「要有光」合作搞「深井光屋」社會房屋項目，以及曾於2017年借屯門天生樓新盤，發展新世代首次置業計劃，幫助年輕人以較低門檻買樓上車。這是作為其在可持續發展計劃內，作為社區及持份者創造價值的重要一環。彭博社的報道表示，目前尚不清楚該房企將承擔多少成本，以及政府和其他開發商是否會參與其中。