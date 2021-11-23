差餉寬免上限減 港上月通脹1.7%

電費菜價升幅擴 基本通脹微增

各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年10月份錄得按年升幅最大的類別為電力、燃氣及水，升幅28.1%，衣履有6.1%升幅，交通升5.7%，外出用膳及外賣升2.5%，耐用物品升2%，基本食品升1.8%，雜項服務升0.9%，煙酒升0.7%。綜合消費物價指數在10月份錄得按年跌幅的類別包括雜項物品，跌1.6%，住屋亦跌0.6%。

統計處：進口價格增 通脹壓力或升

政府發言人表示，基本消費物價通脹率由9月份的1%微升至10月份的1.1%。能源相關項目和個別主要消費物價指數組成項目包括衣履和交通的價格，錄得較為明顯的按年升幅，而許多其他主要組成項目承受的價格壓力則仍輕微。

他又表示，隨着進口價格升幅加快和經濟復蘇，通脹壓力在短期內或會略為上升，但由於本地成本壓力仍輕微，基本通脹應會大致維持受控。