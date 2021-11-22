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安聯：A股潛力佳 可作退休長期投資

【明報專訊】隨着積金局於去年11月放寬強積金基金投資於A股的限制，安聯投資推出以投資中國A股為主題的核准匯集投資基金，讓強積金成員可透過投資混合資產基金參與A股的投資。安聯投資亞太區機構業務總監曹偉邦認為，A股長遠有增長潛力，其與環球股市相關性較低的特性，使其適合作以退休為目標的長期投資。

撰文 李凱茵

一年之前積金局把上海交易所及深圳證券交易納入核准證券交易所名單，亦即強積金基金投資於這兩個交易所的資產比例，可以高於基金淨資產的10%上限。安聯投資亞太區機構業務總監曹偉邦表示，既然有這項措施，就應該推出一隻中國A股基金，讓強積金用戶可以更大程度地在強積金層面上投資到A股之上。

新推出的安聯精選中國A股基金以投資於中國A股市場（包括在創業板市場及/或上海證券交易所創科板上市的A股）為目標，主要透過中國合資格境外投資者制度及滬/深港通進行直接投資。

A股獨特政策市 與環球相關性低

要注意的是此基金並不等同於現時強積金成員可隨意選擇的成分基金如美股或港股基金。這隻基金屬於核准匯集投資基金，容許現有的成分基金如環球股票基金或混合資產基金等，投資於其中。據了解，安聯投資管理的部分退休基金組合中，約有介乎0.75%至2%投資A股市場。

「安聯深信A股未來會成為一個非常重要的資產類別，日後會像美股一樣會成為一個不能避開的市場，因為中國是一個規模龐大的經濟體，擁有巨大的增長潛力，成為A股市場的推動力。」曹偉邦補充，A股市場正在一直進化、逐步成熟，譬如上落波幅正在收窄，亦見外資持續增持A股，A股公司也在往外闖等等，總體來說是持續正面發展。

A股獨特的政策市「玩法」，令這個市場跟其他環球股市有着較低的相關性。安聯引述數據表示，過去10年中國A股與全球股市的相關系數僅為0.32，意味幾乎70%時間A股的走勢與全球股市不同。截至3月31日，內地A股跟香港上市的中國股份相關系數為0.59，跟歐洲及美國股市則分別只有0.20及0.15；相對地，香港上市的中資股，跟歐、美市場的相關系數就有0.44及0.22。（相關系數+1，代表兩個金融市場走向同步，-1為完全相反）。

一輪監管整頓風波後 料前景不錯

曹偉邦表示，當環球股市下跌時，相關性低的A股未必會跟跌，正因為這個特性，如把A股加入到退休投資組合中，可有效分散投資風險。安聯的分析報告顯示，A股跟環球股市相關性低，是由於這個市場由零售投資者為主，機構投資者為次。所以，中國市場獨特的經濟、政治及貨幣政策，對A股的影響力，遠大於環球市場走勢。另一個原因是新經濟板塊於A股市場中表現活躍，而這類公司的大部分收入源自於中國本地市場，因此A股的上市公司及A股市場本身，較少受到中美貿易戰及環球經濟大氣候的影響。

一輪的監管整頓風波輪流橫掃各大板塊，為中、港股市帶來沉重沽壓，導致今年表現顯著跑輸歐美市場。曹偉邦表示，事件無疑影響了A股的走勢，但不改安聯對中國市場一直保持的正面看法，認為A股長線仍然可以看好，「中國很多公司目前仍在較雛型的增長階段，預計會有很好的前景。」A股市場上市公司超過4000家，現正值高速發展的階段，難免良莠不齊。曹偉邦指每個行業都有很多質素好的公司，但有不少不宜沾手，他認為A股市場適合由主動型的基金經理選取質素好及具有增長潛力的股份。他補充，A股市場在強積金世界中，長遠來說具有投資價值，相信中國A股基金未來會跟港股或美股基金看齊，成為強積金的成分基金。

看好工業股再生能源及本土消費板塊

未來展望，曹偉邦表示，安聯看好幾個板塊的長遠發展，包括5G、工業股、再生能源、本土消費、健康護理，「看好工業股是因為隨着科技發展，內地廠房的設備及供應鏈逐步升級，提升整體表現及對外競爭力；再生能源肯定是值得研究的重要板塊，料會受惠中國2060年達到碳中和的目標」。至於看好本土消費，是因為疫情兩年下不能外遊，反而刺激了本地旅遊及消費的成長。至於科技及地產兩大板塊是今年監管風波中的風眼所在，曹偉邦表示，不會因此而完全避開不作考慮，因為相信政策下，總有表現好的公司會不受影響而值得繼續投資。

早前政府建議會跟積金局研究放寬強積金投資內地發行的政府和政策性銀行債券，曹偉邦對此表示歡迎，他建議當局可以參考現時強積金放寬投資A股的做法，譬如先放寬環球債券基金投資國債，為強積金成員提供多一項分散風險的選擇。

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