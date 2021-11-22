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浪澄灣呎價企穩2萬元關口

【明報專訊】現正部署推售九龍灣全新住宅項目皓日的恒隆地產（0101），其中一個市區大型屋苑「代表作」，要數位於奧運站的浪澄灣。受近日一手新盤市况暢旺影響，浪澄灣近月成交回落，本月至今只錄得1宗成交，實呎約2萬元。

明報記者 陳寶恩

中原地產高級資深分區營業經理鄭永馨表示，浪澄灣最新一宗成交於11月初錄得，單位為9座低層B室，實用面積556方呎，屬2房間隔、擁內園景及海景，議價後以1162萬元成交，折合實用呎價20,899元。鄭永馨續稱，新買家為外區客，鍾情單位擁清靜且優質景觀，入市作新居之用。據了解，原業主於2016年5月以843.7萬元一手購入單位，持貨逾5年，現帳面獲利318.3萬元離場，單位期內升值約38%。

二手盤源減少，買家轉投大型屋苑內的低質素單位，其中鰂魚涌龍頭屋苑太古城一個2房單位，以665萬元售出，成交價料為屋苑近4年新低，亦較新近同座高層同類單位成交呎價低近兩成。

2房戶1162萬易手 逾5年升值近四成

中原區域營業經理莊素娟表示，太古城太湖閣極低層C室，實用484方呎，2房間隔，以665萬元易手，實呎13,740元；原業主2012年7月423萬元買入，帳面獲利242萬元或57%。事實上，太湖閣為太古城質素較低的期數，鄰近太安樓一帶舊樓，而上述單位全無景觀可言。有代理估計，今次單位成交價，料為屋苑近4年新低。

個別銀主盤錄貶值成交，中原聯席董事林志達表示，北角半新盤維港頌近日錄一宗銀主盤成交，單位為7座低層B室，實用面積1318方呎，4房連套房間隔，新近以4080萬元售出、實呎30,956元。

上述單位原業主2017年以5093萬元一手買入單位，以是次成交價計算，物業4年帳面貶值1013萬元或接近兩成。翻查資料，維港頌今年錄得11宗二手買賣，6宗帳面蝕讓，帳面蝕幅由7%至14%不等；至於餘下5宗獲利個案，帳面賺幅約4%至9%，扣除使費料僅微賺離場。

樂悠居1房呎價2.08萬 屋苑標準戶新高

曾被形容為是「窮人恩物」的荃灣樂悠居，近期樓價追落後，11月有3宗成交實呎破2萬元大關，追貼荃灣西及海旁一帶半新盤二手呎價水平。中原高級資深區域營業經理余俊文指，樂悠居低層18室，實用312方呎1房間隔，以649萬元成交，實呎20,801元，呎價創屋苑標準戶新高；原業主2018年5月以575萬元購，持貨逾3年，帳面獲利約74萬元或約13%。

會德豐藍田新盤KOKO HILLS近日屢錄成交之際，香港置業首席聯席董事麥超誠表示，藍田指標屋苑麗港城新錄30座低層A室易手，屬實用面積748方呎三房戶型，原業主開價990萬元，新近減價82萬元或約8%後，以908萬元沽出、實呎12139元；原業主2012年底以599.8萬元購入，持貨12年，帳面賺逾308萬元，單位期內升值約51%。

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