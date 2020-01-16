YOHO Hub下月初登場 維港滙II周四賣139伙

新地副董事總經理雷霆表示，The YOHO Hub將於周內有最新部署，預計下月初推售。資料顯示，項目第1B期分兩期發展，率先推出的1B期，將提供1030伙。雷霆又稱，KENNEDY 38上周六售出101伙，佔可售單位近八成，當中所有1房單位已全數沽清，項目套現超過8億元，並即晚加推40伙，折實平均實呎28,988元，當中包括屬景觀相對較佳的高層單位及特色戶，價格屬原價加推。

新地代理副總經理唐錦江補充，加推單位全為1房間隔，包括2個特色戶，項目周三將進行次輪推售，而上周六售出之單位中，有約65%買家為港島客，約20%來自新界區，其餘客源來自九龍區。

周末一手沽120伙跌近八成

另維港滙II昨上載銷售安排，周四以價單形式發售70伙，另有69個單位招標，合共即139伙。以價單形式發售之單位，包括22個1房、32個兩房、12個三房及4個連平台單位，而69個招標單位，則有28個三房、36個四房及5個特色單位。

綜合市場資訊，過去兩日市場共錄約120宗一手成交，較前周末兩日約540多宗少77%，而本月市場暫累錄約1600宗新盤成交，與上月全月相若。