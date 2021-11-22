經濟

香港地產

十大屋苑周末16宗 3個月來最旺

【明報專訊】新盤向隅客持續回流二手市場，中原地產統計，十大屋苑剛過去周末兩日共錄16宗成交，較對上周末12宗升33.3%，創13周、即逾3個月新高，其中沙田第一城佔6宗最旺，更較對上周末急升1倍。另美聯分行統計，過去周末兩日十大屋苑共錄約17宗成交，較對上周末12宗升約41.7%，連續6個周末錄雙位數，並創12周即約3個月新高。

盈翠2房分層戶首見千萬成交

大型二手屋苑再錄新高成交。中原地產資深分區營業經理蔡偉明表示，青衣盈翠半島6座高層H室，實用面積518方呎，2房間隔，望藍巴勒海峽，以1000萬元易手，實呎19,305元，是次成交價創屋苑2房分層新高。原業主2013年以603萬元買入，帳面獲利397萬元或66%。此外，市場消息指出，屯門豐景園4座高層1室，實用面積約301方呎 ，獲區內客以480萬元購入，實呎15,947元，呎價創屋苑新高。原業主2016年以295萬元購入，帳面獲利185萬元或約63%。

Wetland兩房辣稅盤年半帳升兩成

北部都會區效應下，有近年入伙的天水圍辣稅盤，業主沽出單位後仍獲可觀利潤離場。中原地產副分區營業經理曾芷妍稱，天水圍Wetland Seasons Park錄得首宗2房二手成交，單位為2期19座中層A3室，實用442方呎，以682.8萬元成交，實呎15,448元，原業主2020年6月以567.1萬元一手購入，持貨僅約1年半，帳面獲利115.7萬元或20%；由於持貨不足3年，業主需負責樓價一成額印稅，涉約68.28萬元，惟即使扣除辣稅後仍賺約47萬元。

此外，美聯分行區域經理黃少明表示，將軍澳新都城2期3座中層C室，實用面積363方呎，2房間隔，獲同區用家以698.8萬元承接，實呎19,251元，原業主因移民沽貨，早於2009年9月以218萬元購入，帳面獲利約480.8萬元或2.2倍。

愛海頌首宗租賃 2房月租1.9萬

另外，深水埗愛海頌錄首宗租賃成交。中原地產分行經理劉燦恆表示，愛海頌5座高層C室，實用面積484方呎，2房間隔，享海景，以1.9萬元租出，實用呎租39.3元。業主去年11月以924萬元買入，租金回報2.47厘。

上 / 下一篇新聞

周大福企業貸款 撐鼎珮接手恆大．睿峰 項目資產作抵押 市場料市值約24億
周大福企業貸款 撐鼎珮接手恆大．睿峰 項目資產作抵押 市場料市值約24億
鄭裕彤「御用經紀」 鼎珮購佐丹奴揚名
鄭裕彤「御用經紀」 鼎珮購佐丹奴揚名
FT：港交所查俄鋁分拆 兩大股東存「協議」或損小股東權益
FT：港交所查俄鋁分拆 兩大股東存「協議」或損小股東權益
稱監管規則有變 嘉信理財月底停購虛幣基金
稱監管規則有變 嘉信理財月底停購虛幣基金
陳茂波：零售綠債籌備中 供市民認購
陳茂波：零售綠債籌備中 供市民認購
創科發展協會：港融資體系完善 擇優質初創注資
創科發展協會：港融資體系完善 擇優質初創注資
富蘭克林鄧普頓Sonal Desai：關注美國滯脹風險 投資市場料趨波動
富蘭克林鄧普頓Sonal Desai：關注美國滯脹風險 投資市場料趨波動
富達Matthew Quaife：高通脹或持續 須尋求多元化收益
富達Matthew Quaife：高通脹或持續 須尋求多元化收益
St James's Place來璟璐：COP26促進全球ESG投資
St James's Place來璟璐：COP26促進全球ESG投資
RCEP明年生效 利好日本出口商
RCEP明年生效 利好日本出口商
衛龍「辣條一哥」產品多元化
衛龍「辣條一哥」產品多元化
卓悅擬改造旺角店成O2O試點 轉攻網購平台 陳健文：擬設10萬呎體驗館
卓悅擬改造旺角店成O2O試點 轉攻網購平台 陳健文：擬設10萬呎體驗館
Lalamove：疫下電商訂單按年飈十倍
Lalamove：疫下電商訂單按年飈十倍
Entrust：企業使用PKI增 憂港資訊科技人才單一化
Entrust：企業使用PKI增 憂港資訊科技人才單一化
港商研發建築機械人 減職業病風險
港商研發建築機械人 減職業病風險
燒焊工從業員老化 機械人補人力缺口
燒焊工從業員老化 機械人補人力缺口
張兆聰：元宇宙概念熱炒 買Roblox
張兆聰：元宇宙概念熱炒 買Roblox
李澄幸：退休儲備不宜全押注港股
李澄幸：退休儲備不宜全押注港股
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：京東染藍 留意購證26372
劉思明：京東染藍 留意購證26372
張兆聰：栢能具元宇宙概念可小注
張兆聰：栢能具元宇宙概念可小注
伍禮賢：恒指料25000趨穩 友邦長線看好
伍禮賢：恒指料25000趨穩 友邦長線看好
簡志健、傅可怡：Datadog受益企業雲數字轉型
簡志健、傅可怡：Datadog受益企業雲數字轉型
郭開元：元宇宙：未來世界的發展方向
郭開元：元宇宙：未來世界的發展方向
《幫你格價》：四大串流平台比較
《幫你格價》：四大串流平台比較
沈永年：選澳深珠隔離 各有利弊
沈永年：選澳深珠隔離 各有利弊
陸振輝：別再跟自己過不去
陸振輝：別再跟自己過不去
梁振輝：美元超買 歐元超賣
梁振輝：美元超買 歐元超賣
陳大為：收水和減息不足反而加劇通脹
陳大為：收水和減息不足反而加劇通脹
黃德几：香港電訊現金流穩 合中長線投資
黃德几：香港電訊現金流穩 合中長線投資
陸振球：美PPI續漲 可買XLB獲利
陸振球：美PPI續漲 可買XLB獲利
陸振球：兩大利淡因素倘消失 港股或挾空倉
陸振球：兩大利淡因素倘消失 港股或挾空倉
林少陽：半導體績優港股少 須境外尋
林少陽：半導體績優港股少 須境外尋
技術取勝：比亞迪處上升軌之上
技術取勝：比亞迪處上升軌之上
李聲揚：加價能力反映投資價值
李聲揚：加價能力反映投資價值
蔡金強：京東vs.阿里 江山代有才人出
蔡金強：京東vs.阿里 江山代有才人出
徐家健：人口老化 醫療商機無限
徐家健：人口老化 醫療商機無限
艾雲豪：當巨星「冇到」就會贏
艾雲豪：當巨星「冇到」就會贏
李順威：聯儲局將加快縮表？
李順威：聯儲局將加快縮表？
劉思明：汽車概念見動力 敏實續強
劉思明：汽車概念見動力 敏實續強
何啟聰：股價強勢破位 京東購29480
何啟聰：股價強勢破位 京東購29480
瑞銀亞洲：資金博股價反彈 阿里購26983
瑞銀亞洲：資金博股價反彈 阿里購26983
摩根大通亞洲：捕捉行業機遇 吼電車ETF購12583
摩根大通亞洲：捕捉行業機遇 吼電車ETF購12583
周顯：挽救虛銀 唯有放寬經營
周顯：挽救虛銀 唯有放寬經營
王弼：留意受惠疫情巨無霸股
王弼：留意受惠疫情巨無霸股
曾淵滄：越秀房託供股成低買機會
曾淵滄：越秀房託供股成低買機會
湯文亮：沒「醜陋的中國人」會如何？
湯文亮：沒「醜陋的中國人」會如何？
陳永傑：聯儲局可不加息而控通脹？
陳永傑：聯儲局可不加息而控通脹？
廖偉強：香港入市置業年輕化
廖偉強：香港入市置業年輕化
布少明：不同樓市板塊接力炒上
布少明：不同樓市板塊接力炒上
馬泰陽：置業需求旺 宜再放寬按保
馬泰陽：置業需求旺 宜再放寬按保
中環近2萬呎舖200萬招租 反價三成 TOPSHOP去年底棄租 業主憧憬中港通關在即
中環近2萬呎舖200萬招租 反價三成 TOPSHOP去年底棄租 業主憧憬中港通關在即
企業重返中環 區內甲廈空置率按月微跌
企業重返中環 區內甲廈空置率按月微跌
YOHO Hub下月初登場 維港滙II周四賣139伙
YOHO Hub下月初登場 維港滙II周四賣139伙
同創斥4.5億活化觀塘工廈 呎租20元起
同創斥4.5億活化觀塘工廈 呎租20元起
#LYOS低密度設計 北都概念第一盤
#LYOS低密度設計 北都概念第一盤
浪澄灣呎價企穩2萬元關口
浪澄灣呎價企穩2萬元關口
安聯：A股潛力佳 可作退休長期投資
安聯：A股潛力佳 可作退休長期投資