十大屋苑周末16宗 3個月來最旺

盈翠2房分層戶首見千萬成交

大型二手屋苑再錄新高成交。中原地產資深分區營業經理蔡偉明表示，青衣盈翠半島6座高層H室，實用面積518方呎，2房間隔，望藍巴勒海峽，以1000萬元易手，實呎19,305元，是次成交價創屋苑2房分層新高。原業主2013年以603萬元買入，帳面獲利397萬元或66%。此外，市場消息指出，屯門豐景園4座高層1室，實用面積約301方呎 ，獲區內客以480萬元購入，實呎15,947元，呎價創屋苑新高。原業主2016年以295萬元購入，帳面獲利185萬元或約63%。

Wetland兩房辣稅盤年半帳升兩成

北部都會區效應下，有近年入伙的天水圍辣稅盤，業主沽出單位後仍獲可觀利潤離場。中原地產副分區營業經理曾芷妍稱，天水圍Wetland Seasons Park錄得首宗2房二手成交，單位為2期19座中層A3室，實用442方呎，以682.8萬元成交，實呎15,448元，原業主2020年6月以567.1萬元一手購入，持貨僅約1年半，帳面獲利115.7萬元或20%；由於持貨不足3年，業主需負責樓價一成額印稅，涉約68.28萬元，惟即使扣除辣稅後仍賺約47萬元。

此外，美聯分行區域經理黃少明表示，將軍澳新都城2期3座中層C室，實用面積363方呎，2房間隔，獲同區用家以698.8萬元承接，實呎19,251元，原業主因移民沽貨，早於2009年9月以218萬元購入，帳面獲利約480.8萬元或2.2倍。

愛海頌首宗租賃 2房月租1.9萬

另外，深水埗愛海頌錄首宗租賃成交。中原地產分行經理劉燦恆表示，愛海頌5座高層C室，實用面積484方呎，2房間隔，享海景，以1.9萬元租出，實用呎租39.3元。業主去年11月以924萬元買入，租金回報2.47厘。