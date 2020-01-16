中環近2萬呎舖200萬招租 反價三成 TOPSHOP去年底棄租 業主憧憬中港通關在即

明報記者 林尚民 甘潔瑩

該舖大業主為泛海國際（0129）或相關人士持有，泛海執行董事關堡林接受本報查詢時指，在政府消費券帶動下，現時本港消費環境理想，而內地疫情持續受控，加上中港有望通關，預料將吸引內地遊客重臨香港消費，他認為，本港核心區舖位租金經已見底，舖租將會逐步回升。

泛海料內地客重臨 消費券刺激經濟

上述舖位位於皇后大道中59至65號泛海大廈地舖及1樓，總樓面約19,075方呎，據悉，舖位現時以月租逾200萬元放租，呎租即約105元水平。資料顯示，該舖原由TOPSHOP 於2013年起租用作為進軍香港的首間店舖，當年月租高達300萬元，惟及後消費市道回落，2017年續約時租金回落一半，至約150萬元水平。不過，TOPSHOP去年10月約滿後最終撤離，當時有指月租叫價約150萬元，與TOPSHOP 棄租前租金水平相若，換言之，目前業主最新叫租，雖然與高峰期仍有約100萬元或33%之差距，但與低位相比，則已大幅反彈約33%。

資料亦顯示，TOPSHOP撤出後，該舖一直交吉待租，早前獲藝術展覽會主辦機構短租該舖舉行香港首個大型藝術科技體驗展Digital Art Fair Asia，為亞洲首個展示世界級新媒體藝術、NFT加密藝術實體展覽，有關展覽上月中經已結束。

渣甸街複式舖叫租高於反修例風暴前

事實上，部份業主心態進取，叫租比疫情前甚至反修例風暴前還要高，如銅鑼灣毗鄰京華中心前Victoria's Secret巨舖的渣甸街兆基商業中心地下至3樓約5680方呎複式舖，由中銀承租多年，業主現叫價110萬元放租，呎租約194元。資料顯示，中銀自2007年起租月該舖，對上一份租約於2015年簽訂，2016年起月租88萬元，租金逐步提升至現時的96.8萬元，租約期至明年1月，期後中銀有3年續租權，期內月租106.5萬元。換言之，現時業主叫租價，除較最新租金高近14%外，亦比6年前所訂下、2022至2025年續租期內之租金還要高。

業界料北部都會區刺激區內舖位潛力

另外，美聯旺舖董事梁國文稱，由於本港疫情多月保持「清零」，零售消費市道已見復蘇，加上市場預期中港兩地可在明年初恢復全面通關，多項利好氣氛將繼續帶動舖位投資，而「北部都會區」規劃，將大大提升北區舖位發展潛力，預測未來上水、粉嶺及元朗區舖位將有極大升值潛力。