馬泰陽：置業需求旺 宜再放寬按保

土地註冊處最新資料顯示，本月首16日二手住宅註冊量錄2032宗，較10月同期升約16.1%。儘管二手市場回暖，不過回望2010年11月20日額外印花稅（SSD）辣招實施，至今已超過10年。期間SSD再推出加強版，亦先後推出BSD及DSD，加上金管局多次收緊按揭措施出台，已導致二手住宅交投明顯減少。事實上，自2010年12月至本年迄今（截至11月17日）的近11年間，二手住宅註冊宗數共錄558,484宗，與前11年（1999年12月至2010年11月）的847,585宗相比，減少約34.1%。

過去1年二手註冊量升29.5%

值得留意，隨着2019年10月放寬按揭保險計劃的的樓價上限後，二手住宅註冊量近兩年逐步回升。資料顯示，過去一年（去年12月1日至今年11月17日為止）合共錄58898宗，比起前一年約45465宗上升約29.5%。

雖然註冊宗數尚未重返SSD推出前水平，但已創9年新高，反映放寬首置及換樓按揭保險的樓價上限措施有助市民置業。

資產增值年代樓價倍翻，不少置業措施已不合時宜，在置業剛性需求旺盛的情况下，建議政府進一步放寬按保樓價上限，擴闊合資格物業的範圍，讓市民有更多置業選擇。

香港置業營運總監及九龍區董事

[馬泰陽]