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投資策略

布少明：不同樓市板塊接力炒上

【明報專訊】臨近年尾，發展商推盤意欲未減，「群盤並起」開展銷售攻勢，帶旺樓市氣氛，最重要是銷情既有「量」又有「速」，反映樓市購買力豐盈，相信買家入市熱情有望延續。鑑於有大型新盤或未必可趕及於本月登場，預期全月一手成交有望達約2000宗，按月升約兩成，仍屬活躍水平。

至於二手方面，綜合美聯分行資料，統計11月8日至14日的一周，全港35個大型屋苑合共錄61宗成交，較前一周回升近9%，是近8周以來的第二高位。個人認為，在短期市場聚焦一手下，二手交投走勢將維持平穩，全月料錄約4000宗成交，並看好到年底前樓價仍可錄得輕微升幅。其實樓市的升跌，往往是在不同板塊輪動、不斷循環之下慢慢形成。例如今年先由一手熱賣，其後買家轉投二手市場覓筍盤；到二手筍盤減少，買家又開始重投一手，而其他樓市板塊亦有配合市况同步炒上。

首先，樓市向好帶動投資氣氛，連帶車位交投亦有亮眼表現，今年首10個月車位註冊量達8332宗，較去年全年的約6038宗，高出約38%，創下自2018年以來，約3年的新高。此外，據美聯物業房地產數據及研究中心綜合房屋委員會資料，今年首10個月第二市場，居屋錄2498宗交投，較去年全年高出逾38%；至於公屋今年首10個月錄714宗，較去年全年高出近16%，兩者同創2013年推出「白居二」計劃後的新高。

綜合上述多個因素，充分反映出今年香港樓市呈全面回勇之勢，隨着中港恢復通關漸見眉目，相信全面通關之日「不遠矣」，再配合環球持續息口低企、本港經濟復蘇及投資者「套股換樓」等因素，未來樓市有望穩步向好，甚至出現新一輪突破。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]

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