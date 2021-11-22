廖偉強：香港入市置業年輕化

今次特首任內最後一份《施政報告》，在房屋供應及拓展方面主要集中在新界北部，同時亦會繼續積極發展明日大嶼。突然間香港未來的供應量看似會急劇上升，那麼樓價在未來豈非要面臨大考驗？筆者完全明白此憂慮，但計劃還計劃，時間是一個重要的因素，開發土地及發展絕對需要頗長的時間。市民需明白，土地的增加未必一定是供應的增加，當政府有了足夠的土地儲備之後，就可以調整及控制市場的供求問題，這樣反而有利未來樓市及樓價趨向更健康發展。

自從2019年第四季政府推俗稱「林鄭Plan」放寬首置按保樓價上限計劃，擴闊市民上車能力。有關計劃在這兩年確實幫助了不少人圓置業夢車。

隨着資訊科技的發達，年輕人士創業變得更加容易，再加上中國內地在這十多二十年經濟急速起飛，香港背靠內地，或多或少在經濟發展方面都可搭到順風車。年輕人財富不斷有所累積及增加，買樓年輕化的現象同時出現；再者，近年很多已手持物業的父母為了減免稅項支出，都喜歡用子女的名義去購買物業，形成房地產市場入市年輕化的現象。

筆者公司作為地產代理，有見及此，在多年前已不斷投放資金發展資訊科技，目的都是為了迎合市場需要，特別是目前的新世代，年輕人喜歡接觸互聯網，買樓年輕化，這些客戶群就是筆者公司銳意吸納的對象。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]