陳永傑：聯儲局可不加息而控通脹？

耶倫表示，隨着疫情消退，預計物價漲勢將趨於平穩，通脹將回到接近當局認為正常的2%水平。疫情結束將有更多人重返工作崗位，消費者需求恢復正常模式，將緩解工資商品價格的壓力。她又稱，1970及1980年代部分時間，通脹預期已經深植美國人心。現在不會發生這種情况，聯儲局不會允許這情况發生。

三藩市聯儲銀行行長戴利表示，美國勞動力市場與通脹情况，要到明年中才會明朗，貨幣政策因此要有耐性。戴利說，美國民眾在這段時期可能面對能源及食品價格上升的困擾，但期望人們明白，聯儲局如果過早加息，可能無法阻止價格上升，反而打擊就業市場復蘇

耶倫稱有多種方法對付通脹

明尼亞波利斯聯儲銀行行長卡什卡里相信，一旦聯儲局結束「收水」減買債計劃，局方將考慮何時加息。當聯儲局未來數個月逐步減少買債行動後，市場將可提供重要信息，以確定美國經濟前景。卡什卡里指出，聯儲局對加息時間的看法有變，由2024年前不宜加息調整為持開放態度。變成仍未決定何時加息才是最合適。卡什卡里曾經公開表示，相信聯儲局在2024年前也不適宜加息。

耶倫曾表示，聯儲局有很多方法對付通脹，加息只是其中一個選項。筆者認為，聯儲局能夠不加息控制到通脹，有利本港置業人士，供樓開支變化不大。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]