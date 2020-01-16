摩根大通亞洲：捕捉行業機遇 吼電車ETF購12583

如投資者希望捕捉電動車行業機遇，除直接投資個股外，市場上亦有以電動車及電池生產商投資為主的基金選擇，較進取的投資者更可考慮與ETF掛鈎的窩輪產品，利用窩輪的槓桿特性，更靈活運用注碼及爭取潛在回報。

摩根大通近日發行了追蹤GX中國電車ETF（2845）的認購證，提供約4倍的實際槓桿，如投資者看好該ETF走勢，可留意摩通電車購12583，行使價250.25元，年期約為6個月。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]