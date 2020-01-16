瑞銀亞洲：資金博股價反彈 阿里購26983

阿里巴巴（9988）、京東（9618）上周收市後公布業績，阿里本年度截至9月底收入按年增長遜預期，而經調整盈利按年下跌39%達285.2 億元人民幣，亦差過市場預期的 317.7 億元人民幣。阿里公布業績後，阿里美股（美：BABA）股價挫11%；港股方面阿里亦跟隨美股跌勢，上周五低開於140元，全日受沽壓，下跌10.7%，收報139.3元，亦拖累恒指走勢向下。根據瑞銀上周五紀錄，阿里的相關認購證繼續有顯著資金支持，反映市場都希望博阿里股價反彈，如投資者看好阿里，可留意阿里認購26983，行使價160.1元，2022年3月到期，有效槓桿約6倍。

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