經濟
何啟聰

投資策略

何啟聰：股價強勢破位 京東購29480

【明報專訊】港股三連跌，阿里（9988）業績後急跌，恒指周五低開在兩萬五關口後，跌幅曾擴大至近500點，低位暫守24800點水平，午後跌幅收窄，收市跌近270點，兩萬五亦失而復得，短線觀望能否在該水平附近喘定跌勢。50天線約25172點或已建成短期阻力，支持或參考24500點水平。

京東強勢破位，由於過去一段時間累積反彈幅度不少，好倉持倉者傾向先行獲利，進取好友上移至行使價約400元的認購證作小注追貨部署。看好或可考慮京東認購證29480，行使價400.2元，2022年4月到期，實際槓桿約6倍。由於京東走勢呈強，淡友未敢輕言作反手部署，淡倉流入資金亦較有限。看淡或可留意京東認沽證29293，行使價278元，2022年4月到期，實際槓桿約4.6倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

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