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2021年11月22日星期一
徐家健 象牙塔看財技
投資策略
周大福企業貸款 撐鼎珮接手恆大．睿峰 項目資產作抵押 市場料市值約24億
鄭裕彤「御用經紀」 鼎珮購佐丹奴揚名
FT：港交所查俄鋁分拆 兩大股東存「協議」或損小股東權益
稱監管規則有變 嘉信理財月底停購虛幣基金
陳茂波：零售綠債籌備中 供市民認購
創科發展協會：港融資體系完善 擇優質初創注資
富蘭克林鄧普頓Sonal Desai：關注美國滯脹風險 投資市場料趨波動
富達Matthew Quaife：高通脹或持續 須尋求多元化收益
St James's Place來璟璐：COP26促進全球ESG投資
RCEP明年生效 利好日本出口商
衛龍「辣條一哥」產品多元化
卓悅擬改造旺角店成O2O試點 轉攻網購平台 陳健文：擬設10萬呎體驗館
Lalamove：疫下電商訂單按年飈十倍
Entrust：企業使用PKI增 憂港資訊科技人才單一化
港商研發建築機械人 減職業病風險
燒焊工從業員老化 機械人補人力缺口
張兆聰：元宇宙概念熱炒 買Roblox
李澄幸：退休儲備不宜全押注港股
環球經濟數據
劉思明：京東染藍 留意購證26372
張兆聰：栢能具元宇宙概念可小注
伍禮賢：恒指料25000趨穩 友邦長線看好
簡志健、傅可怡：Datadog受益企業雲數字轉型
郭開元：元宇宙：未來世界的發展方向
《幫你格價》：四大串流平台比較
沈永年：選澳深珠隔離 各有利弊
陸振輝：別再跟自己過不去
梁振輝：美元超買 歐元超賣
陳大為：收水和減息不足反而加劇通脹
黃德几：香港電訊現金流穩 合中長線投資
陸振球：美PPI續漲 可買XLB獲利
陸振球：兩大利淡因素倘消失 港股或挾空倉
林少陽：半導體績優港股少 須境外尋
技術取勝：比亞迪處上升軌之上
李聲揚：加價能力反映投資價值
蔡金強：京東vs.阿里 江山代有才人出
徐家健：人口老化 醫療商機無限
艾雲豪：當巨星「冇到」就會贏
李順威：聯儲局將加快縮表？
劉思明：汽車概念見動力 敏實續強
何啟聰：股價強勢破位 京東購29480
瑞銀亞洲：資金博股價反彈 阿里購26983
摩根大通亞洲：捕捉行業機遇 吼電車ETF購12583
周顯：挽救虛銀 唯有放寬經營
王弼：留意受惠疫情巨無霸股
曾淵滄：越秀房託供股成低買機會
湯文亮：沒「醜陋的中國人」會如何？
陳永傑：聯儲局可不加息而控通脹？
廖偉強：香港入市置業年輕化
布少明：不同樓市板塊接力炒上
馬泰陽：置業需求旺 宜再放寬按保
中環近2萬呎舖200萬招租 反價三成 TOPSHOP去年底棄租 業主憧憬中港通關在即
企業重返中環 區內甲廈空置率按月微跌
十大屋苑周末16宗 3個月來最旺
YOHO Hub下月初登場 維港滙II周四賣139伙
同創斥4.5億活化觀塘工廈 呎租20元起
#LYOS低密度設計 北都概念第一盤
浪澄灣呎價企穩2萬元關口
安聯：A股潛力佳 可作退休長期投資
徐家健：人口老化 醫療商機無限
【明報專訊】研究發現，人口愈多、收入愈高、市民愈健康、社會的平均年齡愈接近某些疾病的病發平均，改善健康的社會價值便亦愈高。
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