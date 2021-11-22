陸振輝：別再跟自己過不去

因此，樂觀就好。請不要抱怨任何人和任何事。工作苦那是你要承受的，生活煩那是你要面對的，誰不是這樣的呢？最重要的是，抱怨不但於事無補，而且會讓自己看不到光明。

所以，放下就好。別把太多東西背在身上，不斷負重前行的人會很辛苦。生不帶來、死不帶去，最後任你是誰都只會是兩手空空。每個人都有自己的空間和天地、每個人都有自己的喜好和選擇，該享受的時候就去享受，不要等到走不動了才想起遠方的風景，唏噓只會於事無補。

別再跟自己過不去，你已經很不容易。升學、工作、家庭的經歷；還有同學、同事、新知舊雨的散聚；還有許多你認識的或者不認識的人的接觸，總會是令人悲喜交集。到如今你也累了、也退休了，也足夠對得起所有的人和事了，從現在起就應該想想怎樣才能夠對得起自己！你很難讓所有人快樂，那你就先讓自己歡喜！事實上，如果你自己歡喜了，所有人也都會快樂起來！

前路雖然仍會迷惘，但方向卻可以把握在手中，得失只在於自己的一念之間而已。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

[陸振輝 優游歲月]