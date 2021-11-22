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簡志健、傅可怡 明智博立

投資策略

簡志健、傅可怡：Datadog受益企業雲數字轉型

【明報專訊】隨着雲計算興起和AWS、Azure、Google Cloud等大型雲廠商的壯大，愈來愈多企業將核心業務部署到雲平台，再加上愈來愈多企業採用各種碎片化的SaaS服務，增加了監控的複雜性，這導致了用戶對於集中監控各種應用平台的穩定性及持續性的要求愈來愈高。

Datadog（美：DDOG）通過推出雲原生（Cloud Native）的一體化監控平台，能快速擴展多個產品，覆蓋領域包括基礎設施如AWS等架構性能監控（ITIM）、應用性能監控（APM）、日誌管理（Log Management） 和安全分析。由於他們深度了解開發運維（DevOps）人員的需求，產品功能更新快，簡單易用，因此正在逐步蠶食傳統競爭對手的市場。管理層指出，他們的核心可觀察性市場（Observability）會從2021年的380億美元增長到2025年的530億美元，未來還計劃橫向拓展去其他領域如安全（Security）、IT服務管理（IT Service Management）、實時商業智能（Real-time Business Intelligence）等，因此目前的滲透率還算是低，以2021年預估10億美元左右的收入來算僅約2.6%滲透率，增長空間仍然廣闊。無獨有偶，近日來Observability領域的主要上市競爭對手Dynatrace（美：DT）的CEO退休了，Splunk（美：SPLK）的CEO也下台了，New Relic（美：NEWR）的創始人CEO也在幾個月前退休了，臨陣易帥乃兵家大忌，相反Datadog的兩位創始人還很有衝勁在積極運營，預料也為他們帶來搶佔對手市場的好機會。

季度三分一增長由新產品帶動

在最近公布三季度的業績中，Datadog繼續保持亮麗的成績單。在增長方面，營收2.75億美元，增速按年增長75%， 高於市場預期8.3個百分點。收入能保持增長穩步上揚的原因有3個：（1）產品研發到推出的速度在持續上升，從2017年推出2項產品/功能，到2020年推出7項產品/功能，到今年推出了8項產品/功能，可見推出產品的速度正在加速。

管理層指出，今季度有三分之一的增長是由新產品帶動，意味着他們有能力不斷地推出符合市場需求的產品/功能讓客戶接納；（2）受益於企業上雲的需求支持，新增客戶能連續四季度按季保持12%以上增速；（3）疫情導致客戶去年上半年IT預算較為保守，隨後恢復正常而需求上升，配合有效的營銷策略，所以淨收入留存率能持續保持長達17季度超過130%的增長。

在運營盈虧方面，它的運營效益也愈來愈明顯，毛利率從上季度的76%升至77%，營銷/收入佔比從上季度的30%降至本季度的28%，並在持續不斷下降，可見他們推出的產品可以輕鬆無縫地交叉銷售，因此不需要增加太多營銷成本便能成功追加銷售。自由現金流也一直呈現正收益的上升狀態，因此預料不久將來便能實現經營利潤。最後，我們認為只要企業上雲的增長趨勢在延續，公司能保持現有出色的運營能力，相信Datadog中長期仍能保持高增長。

（筆者為證監會持牌人士，執筆之時，筆者及其客戶持有Datadog）

中原博立研究團隊

[簡志健、傅可怡 明智博立]

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