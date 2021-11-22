簡志健、傅可怡：Datadog受益企業雲數字轉型

Datadog（美：DDOG）通過推出雲原生（Cloud Native）的一體化監控平台，能快速擴展多個產品，覆蓋領域包括基礎設施如AWS等架構性能監控（ITIM）、應用性能監控（APM）、日誌管理（Log Management） 和安全分析。由於他們深度了解開發運維（DevOps）人員的需求，產品功能更新快，簡單易用，因此正在逐步蠶食傳統競爭對手的市場。管理層指出，他們的核心可觀察性市場（Observability）會從2021年的380億美元增長到2025年的530億美元，未來還計劃橫向拓展去其他領域如安全（Security）、IT服務管理（IT Service Management）、實時商業智能（Real-time Business Intelligence）等，因此目前的滲透率還算是低，以2021年預估10億美元左右的收入來算僅約2.6%滲透率，增長空間仍然廣闊。無獨有偶，近日來Observability領域的主要上市競爭對手Dynatrace（美：DT）的CEO退休了，Splunk（美：SPLK）的CEO也下台了，New Relic（美：NEWR）的創始人CEO也在幾個月前退休了，臨陣易帥乃兵家大忌，相反Datadog的兩位創始人還很有衝勁在積極運營，預料也為他們帶來搶佔對手市場的好機會。

季度三分一增長由新產品帶動

在最近公布三季度的業績中，Datadog繼續保持亮麗的成績單。在增長方面，營收2.75億美元，增速按年增長75%， 高於市場預期8.3個百分點。收入能保持增長穩步上揚的原因有3個：（1）產品研發到推出的速度在持續上升，從2017年推出2項產品/功能，到2020年推出7項產品/功能，到今年推出了8項產品/功能，可見推出產品的速度正在加速。

管理層指出，今季度有三分之一的增長是由新產品帶動，意味着他們有能力不斷地推出符合市場需求的產品/功能讓客戶接納；（2）受益於企業上雲的需求支持，新增客戶能連續四季度按季保持12%以上增速；（3）疫情導致客戶去年上半年IT預算較為保守，隨後恢復正常而需求上升，配合有效的營銷策略，所以淨收入留存率能持續保持長達17季度超過130%的增長。

在運營盈虧方面，它的運營效益也愈來愈明顯，毛利率從上季度的76%升至77%，營銷/收入佔比從上季度的30%降至本季度的28%，並在持續不斷下降，可見他們推出的產品可以輕鬆無縫地交叉銷售，因此不需要增加太多營銷成本便能成功追加銷售。自由現金流也一直呈現正收益的上升狀態，因此預料不久將來便能實現經營利潤。最後，我們認為只要企業上雲的增長趨勢在延續，公司能保持現有出色的運營能力，相信Datadog中長期仍能保持高增長。

（筆者為證監會持牌人士，執筆之時，筆者及其客戶持有Datadog）

中原博立研究團隊

[簡志健、傅可怡 明智博立]