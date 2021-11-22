李澄幸：退休儲備不宜全押注港股

其實，投資者可以嘗試從歷史中尋找啟示。美股市場可以算是被投資者公認為最成熟的市場，不過10年不升反跌的例子也是有的，比如2000年至2009年期間。根據過去幾十年的歷史，投資於美股市場，如果只投資一年（12個月的時間），最高的回報是58.83%，但最差的回報是負43.32%，波動相當大。如果將投資周期拉長一點，投資15年又如何呢？最佳的回報是年均19.3%，最差的回報只有年均3.64%，差別同樣很大。換言之，如果是一筆過買入某單一市場的股票，進場的時機不對或遇上不利的周期，投資10年也可以是「得個桔」。所以，投資於單一股票市場，風險可謂不低。

投資組合須多元化

從理財角度考慮，投資組合必須多元化，除了股票以外，建議在組合添加債券或保險這些穩健的產品。筆者嘗試再舉一個歷史數據說明，同樣以美股為例，假如你在2000年投資1萬元，持有至2020年，將會增值至約4萬元，年均回報是6.95%，不過經歷了不少挑戰，最大的跌幅達50％，直到2009年，組合仍然是有機會虧損的。相反，如果投資1萬元，一半是美股，一半是債券，去到2020年增值至約3.7萬元，年均回報是6.42%，回報略低一點點，不過挑戰卻少很多，最大的跌幅只是25％，從2000年起，組合總值也是穩定上升，因為股票表現不佳，債券至少也有息可收。張先生買入股票的想法並非不可，不過有以下較通用的建議可參考。第一，保留6個月，約24萬元作應急錢；第二，剩下一半的資金，約40萬元用於買入股票基金，分開6個月入市；另一半投資於債券基金。最後，退休策劃不要忽略強積金的管理，建議就自身情况進一步諮詢相關的專業人士。

香港財務策劃師學會主席

[李澄幸 理財信箱]