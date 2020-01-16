Entrust：企業使用PKI增 憂港資訊科技人才單一化

資訊保安部首席方案架構師凌尊豪表示，PKI屬於一種加密技術，由PKI所生成的數碼證書可以安裝在各類電子產品、支付產品或應用程式中， 主要用於個人信息保護，和方便企業認證產品。他舉例，如用戶遺失信用卡，經報失後，便可透過後台數據庫註消信用卡，以防被他人假冒或個人資料外泄。

稱數碼認證設備未被廣泛應用

戴文忠表示，公司主要服務對方包括政府、各大銀行和公營機構等，他指近年資訊科技人才只專注於某一、兩個範疇，甚少有人能精通所有專門技術，因此編寫手機應用程式（App）的技術人員未必了解網絡安全知識；當產品受到關注，同時產品涉及索取用戶個人資料時，企業技術人員便需要與網絡安全公司合作，在專業技術人員指導下完善設定。他又指出，當涉及個人資料的物聯網（IoT）產品愈來愈多，但數碼認證設備卻未被廣泛應用，亦是一個問題。他舉例，本港的智能身份證除出入境時的全自動檢驗系統，卻缺乏其他在個人生活上可供廣泛使用的渠道。