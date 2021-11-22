Lalamove：疫下電商訂單按年飈十倍

主要為雜貨家電電子產品食品等

Lalamove日前宣布與商貿平台「掌舖」合作，於「雙12」推直播活動帶貨。周嘉健指出，Lalamove以「提供彈性的物流方案」作定位，故目前傾向跟現有市場合作，暫未有意「自立門戶」設立屬於Lalamove的電商平台。至於下月聖誕旺季的部署，周嘉健未有詳細透露，僅強調旗下司機及車輛數量按年增長35%至4萬，相信足夠應付業務。

平台登記註冊用戶量按年增四成

他補充，Lalamove平台登記註冊用戶量按年增加四成，訂單數目升幅近六成。

另外，Lalamove上月於愉景灣推出送餐服務，周嘉健相信未來有機會拓展至其他地區，目前則以該區為試點。對於foodpanda外賣員罷工抗議減薪，周嘉健說會密切留意市場情況，又指出Lalamove為司機提供一系列培訓及補貼，除了「用app接單」的教學，補貼範圍油費、車輛維修費用等。