經濟
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富蘭克林鄧普頓Sonal Desai：關注美國滯脹風險 投資市場料趨波動

【明報專訊】恒指上周下跌278點或1.1%，變動不大，惟外圍形勢於上周末似醞釀重大變化，美國聯儲局官員表示，應該加快減少買債步伐，於明年4月前停止買債，跟着於第二季加息，屬近來最鷹派的貨幣政策主張，消息支持美元匯價向好，美匯指數全周上升0.95%。今期封面故事由富蘭克林鄧普頓固定收益團隊首席投資官Sonal Desai、富達國際亞洲多元資產投資管理主管Matthew Quaife，以及St James's Place亞洲投資部主管來璟璐分析最新形勢。Desai表示，美國通脹在未來數月料高企不下，同時經濟增長卻放緩，她現正關注滯脹風險，料市場波動性將增加；Quaife認為，由於全球政策存在不確定性、通脹或持續更久，加上中國經濟增長進一步放緩等因素，投資者需要更努力尋求多元化的收益；來璟璐分析，面對通脹及氣候變化等風險，投資者須考慮分散投資。

明報記者 葉創成

美國聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）於當地時間上周五在金融穩定中心（the Center for Financial Stability）主辦活動上表示，如果當地高通脹及就業增長勢頭持續，聯儲局應加快縮減買債規模的步伐，為提早加息預留更多空間，舉例說，當局明年1月便可將縮減買債規模的速度加快1倍，4月前停止買債，然後在第二季開始加息。沃勒表示：「勞動力市場的快速改善和通脹數據的惡化，迫使我傾向在2022年加快減少買債步伐，及更快退出寬鬆貨幣措施，我將會關注接下來的經濟數據，而政策可能需要根據這些數據轉向至加快減少買債。」 （The rapid improvement in the labor market and the deteriorating inflation data have pushed me towards favoring a faster pace of tapering and a more rapid removal of accommodation in 2022, I believe that policy may need to pivot to a faster taper based on incoming data that I will be monitoring.）

自從2005年以來，美聯儲貨幣政策委員會理事未曾在議息會議上出現分歧的投票取向，而且出現重大政策轉向前，往往會由不同理事在公開場合預先發表意見，與市場作充分溝通後始行動，而上周五沃勒發表上述言論不久，當局副主席Richard Clarida亦在另一場合上表示，政策制訂者可能適合在下月14日至15日議息會議上討論是否加快縮減買債步伐。受上述美聯儲鷹派言論影響，美匯指數上周五上升0.51%，全周上升0.95%，屬5個月來最大漲幅，收報96.031，屬近16個月高位（見圖1），而美股當日則表現分歧，雖然納指續升並創歷史新高，惟標指及道指轉跌，全周計，道指下挫1.38%，連跌兩周，已從歷史高位回落近3%。

三大因素令美國通脹今年攀升

美國經濟到底出現了什麼新狀况，令聯儲局突然更加急於收水呢？美國資產管理公司富蘭克林鄧普頓固定收益團隊首席投資官Sonal Desai上周以視像會議出席該行投資講座，就此有詳細分析，值得讀者參考。

Desai早於今年初已預測美國是次通脹周期更有持續性，她解釋，當時已留意到隨着當地疫苗接種率上升、經濟重啟令需求轉強，與此同時政府亦推出寬鬆貨幣政策及積極財政政策，將令通脹升溫，而當時意想不到的是，全球供應鏈出現瓶頸，令貨品供應減少，令通脹升溫加劇。

美通脹首10月均按月增0.6% 短期難明顯回落

美國消費物價指數（CPI）按年增長率於今年5月升至5%後，過去半年持續攀升，上月按年升幅6.2%，屬1990年12月以來、近31年增長最快（見圖2）。Desai指出，其實美國通脹在今年首10個月均按月增長0.6%，是疫情前0.2%的3倍，這樣的話，即使由本月開始通脹回落至疫情前的按月升0.2%，但至明年2月或之前，通脹按年增長率仍會逾5%【編按：今年3月至10月的8個月按月升0.6%，今年11月至明年2月的4個月按月升0.2%，到明年2月按年通脹升幅為（8x 0.6%+4x0.2%）=5.6%】，屆時美國居民便已經歷連續9個月5%或以上的高通脹，僱員很自然會要求僱主加人工，這反過來又會引致由薪金上升觸發的通脹，令整個通脹周期更持久。

Desai分析，在美國通脹未來幾個月料仍然高企的情况下，令情況變得更複雜的是，政府仍然奉行寬鬆貨幣政策及積極財政政策，因此通脹問題在明年仍續不容忽視，「我擔心的是，美國通脹並非如聯儲局所說般屬暫時性（transitory）」。

若美通脹率高經濟增長率1倍 便屬滯脹

除了美國通脹持續高企外，Desai也憂慮，全球供應鏈出現瓶頸的問題持續，對美國經濟增長也帶來制約，料當地GDP增長將放緩，關注滯脹風險，這名美國西北大學經濟學博士表示：「基本上，當經濟過熱，便會帶來高通脹。至於美國1970年代出現的滯脹則是由多個原因組成，例如石油輸出國組織（OPEC）所帶來的供應短缺，由越南戰爭引致的巨額財政赤字需要由寬鬆貨幣印鈔來填補，目前我們沒有經歷戰爭，但仍與當年一樣奉行着寬鬆貨幣政策及積極財政政策。目前我對滯脹的定義是，並非出現高單位數或雙位數通脹，也並非經濟衰退，而是當通脹維持於4%或以上，是經濟增長2%的兩倍，便可以說是出現滯脹。」

Desai指出，美國今年通脹顯著攀升前，過去20年聯儲局將通脹控制在平均2%以下，實現長期低通脹，因此市場現時對聯儲局仍然是有信心的，故她強調只是關注美國滯脹風險，並非預期此不利情况將出現。

美聯儲加息可期 增加投資浮息債

把上述經濟預測引用於投資市場的話，Desai認為，目前最重要便是關注聯儲局的加息步伐，此舉料為市場帶來更多波動，她的投資組合會增加投資受惠息口上升的浮息債券。

有分析認為，由於美國快將踏入加息周期，現時不適宜投資固定收益債券，但Desai卻不同意，指固定收益債券的好處是可以定時定額提供收益，這比持有現金無息收更好；與股票比較的話，當市場出現波動時，固定收益債券表現往往好於股票。

目前在固定收益債券中，Desai傾向投資於高收益（High yield）多於投資級別（investment grade），以賺取較高收益；並且偏好短存續期，以減低利率風險。

[封面故事]

相關字詞﹕加息 滯脹 高通脹 富達國際Matthew Quaife 富蘭克林鄧普頓Sonal Desai

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