創科發展協會：港融資體系完善 擇優質初創注資

【明報專訊】近日有調查顯示，大灣區的初創企業認為經營最大挑戰是資金不足；不過香港創科發展協會主席、資遇數字金融服務合伙人陳迪源則認為，香港初創融資體系完善，除了數碼港設有創意微型基金，有創新概念及早期初創階段的企業都可申請，本港家族辦公室亦有興趣投資於可解決市場問題的方案，也有不同的創業比賽可獲得資金。他認為，目前資金環境寬裕，「如果你的初創公司具有解決問題的能力，資金是會來找你的。」
中小企模式經營 礙初創發展
陳迪源指出，香港正進行再工業化，傳統行業需要科技更新，建議初創應着重解決當前服務出現的問題，如幫助金融企業進行認識客戶（KYC）審查時減低對客戶的煩擾，利用數據提供更個人化的服務。他認為，香港有不少初創如中小企模式經營，由基礎研發、落地產品，至銷售完全由自己負責，會有礙初創的發展。
近年政府積極推動大灣區發展，問及香港有什麼金融科技企業較適合發展內地市場，陳迪源表示香港金融監管完善，內地金融市場不少地方參考香港，模式較為接近，因此香港在發展與內地合規的科技研發，例如反洗錢，以及針對在內地港人的客戶服務等方面，會有較大生存空間。礙於本港科研人才有限，有力兼顧開拓內地市場的科創多是大企業，不過亦有港人在內地創業，直接在當地發展公司。
冀電子人幣助跨境金融科技突破
目前金融科技在跨境應用上仍不算太多，陳迪源認為主要不是技術限制 ，而是受內地防止資金外流的法規所限制，不過隨着電子人民幣逐步發展實現，跨境後仍可以追蹤人民幣，預期推出後可以為跨境金融科技帶來突破。