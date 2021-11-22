陳茂波：零售綠債籌備中 供市民認購

將推人幣綠債 強化港樞紐功能

陳茂波表示，上月深圳市政府在港成功發行人民幣綠債，將會為內地，特別是大灣區內的政府及企業利用香港市場進行綠色融資提供重要的示範作用。而為了推動更多內地發行人利用香港進行綠色融資，特區政府繼上周成功發行美元及歐元債券後，亦即將發行人民幣綠債，進一步強化香港作為離岸人民幣樞紐和綠色金融中心的功能。

此外，陳茂波指出，上星期政府成功發售新一批的綠色債券，總值30億美元，當中約三分之一是美元債，其餘則是歐元債。這是政府首次發行歐元債券，也是首次有亞洲地區的政府發行長達20年的綠色歐元債券。今年初發行的30年期美元綠債，亦是亞洲地區政府的首次。政府正積極籌備發行零售綠債，讓市民有渠道將資金投入推動綠色經濟。

陳茂波透露，上述的這批綠債認購反應理想，資金成本處於非常低的水平，也為香港及區內的潛在發行人提供了重要的新基準。

以10年期美元綠債為例，收益率為1.855厘，與10年期美國國債差距僅為23基點。5年期歐元綠債收益率接近零，20年期歐元綠債則為1.059厘。