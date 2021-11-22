稱監管規則有變 嘉信理財月底停購虛幣基金

涵蓋比特幣以太幣萊特幣基金

不接受購入的資產包括但不限於Grayscale Bitcoin Trust（美：GBTC）、Grayscale Ethereum Trust（美：ETHE）、Bitwise 10 Crypto Index Fund（美：BITW）、Grayscale Ethereum Classic Trust（美：ETCG）、Grayscale Digital Large Cap Fund（美：GDLC）、Grayscale Bitcoin Cash Trust（美：BCHG）、Grayscale Litecoin Trust（美：LTCN），以及Osprey Bitcoin Trust（美： OBTC）。

嘉信回覆本報查詢時確認，有向客戶發出上述通知，至於基於什麼的監管規則變更，嘉信未有回應，亦未有回應帳戶和資金均在美國的離岸帳戶是否也受相關限制影響。嘉信不接納購買申請的複雜產品，亦包括所有優先債券和可轉換優先債券，其他資產購買申請則不受此次監管變更影響。

中國人民銀行在今年9月底發出多份通知，將虛幣及相關業務正式列為非法金融活動，也禁止境外虛幣交易所向境內居民提供服務。富途隨即表示，因應香港證監會監管要求，在10月1日起停止虛擬貨幣基金購買的交易。證監會當時沒有回應。而針對嘉信理財的最新通知，本報再向證監會查詢，對方同樣表示沒有回應。

財經事務及庫務局在今年5月公布虛擬資產服務提供者監管諮詢，擬僅限專業投資者參與，但尚未進入立法程序。證監會副行政總裁梁鳳儀本月初曾表示，正檢討虛擬資產監管框架是否需要修訂，不過當局至今沒有任何公布。