FT：港交所查俄鋁分拆 兩大股東存「協議」或損小股東權益

【明報專訊】據《金融時報》引述消息報道，港交所（0388）正在調查由對基金Odey Asset Management發起的投訴，指控俄鋁（0486）兩大股東就集團擬分拆高碳資產上市計劃達成的協議，或導致分拆一旦完成，俄鋁將會被私有化，侵害小股東利益。報道引述港交所回應稱拒絕置評，俄鋁則稱未有注意到正被調查，及尚未公布任何有關就建議分拆業務上市舉行股東會及投票安排的信息。
基金股東發信投訴
報道引述分析師指，俄鋁目前公眾持股量僅約10%，若公司建議進行分拆業務，只要得到75%出席股東會股東支持便可通過。報道指，俄鋁目前大股東是俄羅斯富豪歐柏嘉（Oleg Deripaska），他透過旗下En+ 集團持有俄鋁約57%股權，第二大股東則是持有25.5%股權的西伯利亞烏拉爾鋁業公司（SUAL Partners）。惟據去年年報顯示，SUAL Partners實際持股逾三成（見圖）。
俄鋁今年5月宣布，計劃分拆高碳資產業務尋求在莫斯科上市，該公司將專注於技術升級，和俄鋁採取不同戰略實現碳中和計劃，本月初更有消息指，En+ 集團預計俄鋁將在明年下半年完成上市。不過，歐柏嘉與SUAL Partners一直存在意見分歧，SUAL Partners更曾呼籲新上任的董事會恢復派息，並反對分拆業務。
惟報道引述Odey Asset向港交所發出信件，指En+ 集團早前與SUAL Partners 達成共識，並形容雙方是「結盟」，事件令Odey Asset警覺，關注雙方在存在協議下，一旦分拆完成，俄鋁大股東可能會提出私有化，收購少數股東股權。報道又指出，俄鋁目前市值約156億美元，較俄鋁僅持有的俄羅斯諾里爾斯克鎳業公司（Norilsk Nickel）約25.5%股權市值，僅高出30億美元。
俄鋁：未注意是否被調查
報道引述知情人士稱，Odey Asset 曾告訴俄鋁及其顧問，基金將投票支持分拆業務，但前提是俄鋁需制定可持續的資本回報政策，認為此舉將有助推動俄鋁股價重新評級。而Odey Asset現時並不持有俄鋁的股份，但持有的衍生產品可以選擇收購股份。