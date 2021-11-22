周大福企業貸款 撐鼎珮接手恆大．睿峰 項目資產作抵押 市場料市值約24億

明報記者

本報上周五（19日）曾就「恆大．睿峰」貸款事宜向周企查詢，惟未有回應。恒大原透過私人公司Twin City Holdings Limited 持有「恆大．睿峰」項目，並與VMS合作發展，據公開資料顯示，代表恒大的陳代平本月初已辭任Twin City董事，董事會僅保留鼎珮一方代表，並委任馬宣義負責擔任董事。

恒大2018年向新世界購入項目

值得留意的是，據了解，Twin City在11月初申報抵押資產，向離岸註冊公司Leader Alliance Limited借取貸款。資料顯示，Leader Alliance Limited公司地址為中環新世界大廈38樓，即周大福企業的申報地址。翻查資料，「恆大．睿峰」前身為懷德工業大廈，正是在2013年由周企旗下新世界（0017）買入，2017年完成補地價，翌年即轉售予恒大，並由中信銀行提供融資。

雖然周大福企業提供貸款金額不明，惟此前有消息指，「恆大．睿峰」現時餘下約190伙仍未售出，參考已售出單位平均售價約890萬元計算，住宅部分市值約17億元，連同商場及車位，估計鼎珮今次接手項目總市值約24億元。

地產代理撤控 料短期重啟銷售

鼎珮過往主要從事金融業務，雖然當中不乏與房地產相關項目，但缺乏樓盤銷售及交樓經驗，周企介入或有幫助；而目前負責「恆大．睿峰」物業管理的升裕物業，則是恒大物業（6666）旗下公司，在項目易手後，會否改由其他公司接手則暫未可知。

恒大在長沙灣項目獲得鼎珮、周企援手後，據指已有此前入稟追討佣金的地產代理撤控，估計短期內可重啟銷售，不過恒大另一樓盤屯門「恆大．珺瓏灣」貨尾單位，目前則仍正與地產代理就佣金安排拉鋸。

早前亦有報道稱，恒大主席許家印已透過變賣個人資產或質押股權等方式籌集資金，累計已向集團注入逾70億元現金，以維持集團流動性及基本營運，當中包括抵押名下在港3棟別墅，以及廣州、深圳的豪宅，還有幾架私人飛機等，套取資金基本用於恒大保交樓、還利息、兌理財、開工資等。