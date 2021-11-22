經濟

周大福企業貸款 撐鼎珮接手恆大．睿峰 項目資產作抵押 市場料市值約24億

【明報專訊】中國恒大（3333）近期深陷財務危機，集團在港兩個樓盤亦一度「危危乎」，先後遭中原及美聯入稟追討賣樓佣金，甚至能否完工亦曾惹起憂慮。早前市傳恒大旗下長沙灣新盤「恆大．睿峰」獲合伙股東鼎珮集團（VMS）接手，據本報所得資料，鼎珮是次接手「恆大．睿峰」，背後原來亦有許家印「伯樂」、已故新世界系創辦人鄭裕彤家族旗下私人公司周大福企業（周企）「金援」提供貸款支援。

明報記者

本報上周五（19日）曾就「恆大．睿峰」貸款事宜向周企查詢，惟未有回應。恒大原透過私人公司Twin City Holdings Limited 持有「恆大．睿峰」項目，並與VMS合作發展，據公開資料顯示，代表恒大的陳代平本月初已辭任Twin City董事，董事會僅保留鼎珮一方代表，並委任馬宣義負責擔任董事。

恒大2018年向新世界購入項目

值得留意的是，據了解，Twin City在11月初申報抵押資產，向離岸註冊公司Leader Alliance Limited借取貸款。資料顯示，Leader Alliance Limited公司地址為中環新世界大廈38樓，即周大福企業的申報地址。翻查資料，「恆大．睿峰」前身為懷德工業大廈，正是在2013年由周企旗下新世界（0017）買入，2017年完成補地價，翌年即轉售予恒大，並由中信銀行提供融資。

雖然周大福企業提供貸款金額不明，惟此前有消息指，「恆大．睿峰」現時餘下約190伙仍未售出，參考已售出單位平均售價約890萬元計算，住宅部分市值約17億元，連同商場及車位，估計鼎珮今次接手項目總市值約24億元。

地產代理撤控 料短期重啟銷售

鼎珮過往主要從事金融業務，雖然當中不乏與房地產相關項目，但缺乏樓盤銷售及交樓經驗，周企介入或有幫助；而目前負責「恆大．睿峰」物業管理的升裕物業，則是恒大物業（6666）旗下公司，在項目易手後，會否改由其他公司接手則暫未可知。

恒大在長沙灣項目獲得鼎珮、周企援手後，據指已有此前入稟追討佣金的地產代理撤控，估計短期內可重啟銷售，不過恒大另一樓盤屯門「恆大．珺瓏灣」貨尾單位，目前則仍正與地產代理就佣金安排拉鋸。

早前亦有報道稱，恒大主席許家印已透過變賣個人資產或質押股權等方式籌集資金，累計已向集團注入逾70億元現金，以維持集團流動性及基本營運，當中包括抵押名下在港3棟別墅，以及廣州、深圳的豪宅，還有幾架私人飛機等，套取資金基本用於恒大保交樓、還利息、兌理財、開工資等。

相關字詞﹕周大福企業 鼎珮 恒大‧睿峰 恒大

上 / 下一篇新聞

鄭裕彤「御用經紀」 鼎珮購佐丹奴揚名
鄭裕彤「御用經紀」 鼎珮購佐丹奴揚名
FT：港交所查俄鋁分拆 兩大股東存「協議」或損小股東權益
FT：港交所查俄鋁分拆 兩大股東存「協議」或損小股東權益
稱監管規則有變 嘉信理財月底停購虛幣基金
稱監管規則有變 嘉信理財月底停購虛幣基金
陳茂波：零售綠債籌備中 供市民認購
陳茂波：零售綠債籌備中 供市民認購
創科發展協會：港融資體系完善 擇優質初創注資
創科發展協會：港融資體系完善 擇優質初創注資
富蘭克林鄧普頓Sonal Desai：關注美國滯脹風險 投資市場料趨波動
富蘭克林鄧普頓Sonal Desai：關注美國滯脹風險 投資市場料趨波動
富達Matthew Quaife：高通脹或持續 須尋求多元化收益
富達Matthew Quaife：高通脹或持續 須尋求多元化收益
St James's Place來璟璐：COP26促進全球ESG投資
St James's Place來璟璐：COP26促進全球ESG投資
RCEP明年生效 利好日本出口商
RCEP明年生效 利好日本出口商
衛龍「辣條一哥」產品多元化
衛龍「辣條一哥」產品多元化
卓悅擬改造旺角店成O2O試點 轉攻網購平台 陳健文：擬設10萬呎體驗館
卓悅擬改造旺角店成O2O試點 轉攻網購平台 陳健文：擬設10萬呎體驗館
Lalamove：疫下電商訂單按年飈十倍
Lalamove：疫下電商訂單按年飈十倍
Entrust：企業使用PKI增 憂港資訊科技人才單一化
Entrust：企業使用PKI增 憂港資訊科技人才單一化
港商研發建築機械人 減職業病風險
港商研發建築機械人 減職業病風險
燒焊工從業員老化 機械人補人力缺口
燒焊工從業員老化 機械人補人力缺口
張兆聰：元宇宙概念熱炒 買Roblox
張兆聰：元宇宙概念熱炒 買Roblox
李澄幸：退休儲備不宜全押注港股
李澄幸：退休儲備不宜全押注港股
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：京東染藍 留意購證26372
劉思明：京東染藍 留意購證26372
張兆聰：栢能具元宇宙概念可小注
張兆聰：栢能具元宇宙概念可小注
伍禮賢：恒指料25000趨穩 友邦長線看好
伍禮賢：恒指料25000趨穩 友邦長線看好
簡志健、傅可怡：Datadog受益企業雲數字轉型
簡志健、傅可怡：Datadog受益企業雲數字轉型
郭開元：元宇宙：未來世界的發展方向
郭開元：元宇宙：未來世界的發展方向
《幫你格價》：四大串流平台比較
《幫你格價》：四大串流平台比較
沈永年：選澳深珠隔離 各有利弊
沈永年：選澳深珠隔離 各有利弊
陸振輝：別再跟自己過不去
陸振輝：別再跟自己過不去
梁振輝：美元超買 歐元超賣
梁振輝：美元超買 歐元超賣
陳大為：收水和減息不足反而加劇通脹
陳大為：收水和減息不足反而加劇通脹
黃德几：香港電訊現金流穩 合中長線投資
黃德几：香港電訊現金流穩 合中長線投資
陸振球：美PPI續漲 可買XLB獲利
陸振球：美PPI續漲 可買XLB獲利
陸振球：兩大利淡因素倘消失 港股或挾空倉
陸振球：兩大利淡因素倘消失 港股或挾空倉
林少陽：半導體績優港股少 須境外尋
林少陽：半導體績優港股少 須境外尋
技術取勝：比亞迪處上升軌之上
技術取勝：比亞迪處上升軌之上
李聲揚：加價能力反映投資價值
李聲揚：加價能力反映投資價值
蔡金強：京東vs.阿里 江山代有才人出
蔡金強：京東vs.阿里 江山代有才人出
徐家健：人口老化 醫療商機無限
徐家健：人口老化 醫療商機無限
艾雲豪：當巨星「冇到」就會贏
艾雲豪：當巨星「冇到」就會贏
李順威：聯儲局將加快縮表？
李順威：聯儲局將加快縮表？
劉思明：汽車概念見動力 敏實續強
劉思明：汽車概念見動力 敏實續強
何啟聰：股價強勢破位 京東購29480
何啟聰：股價強勢破位 京東購29480
瑞銀亞洲：資金博股價反彈 阿里購26983
瑞銀亞洲：資金博股價反彈 阿里購26983
摩根大通亞洲：捕捉行業機遇 吼電車ETF購12583
摩根大通亞洲：捕捉行業機遇 吼電車ETF購12583
周顯：挽救虛銀 唯有放寬經營
周顯：挽救虛銀 唯有放寬經營
王弼：留意受惠疫情巨無霸股
王弼：留意受惠疫情巨無霸股
曾淵滄：越秀房託供股成低買機會
曾淵滄：越秀房託供股成低買機會
湯文亮：沒「醜陋的中國人」會如何？
湯文亮：沒「醜陋的中國人」會如何？
陳永傑：聯儲局可不加息而控通脹？
陳永傑：聯儲局可不加息而控通脹？
廖偉強：香港入市置業年輕化
廖偉強：香港入市置業年輕化
布少明：不同樓市板塊接力炒上
布少明：不同樓市板塊接力炒上
馬泰陽：置業需求旺 宜再放寬按保
馬泰陽：置業需求旺 宜再放寬按保
中環近2萬呎舖200萬招租 反價三成 TOPSHOP去年底棄租 業主憧憬中港通關在即
中環近2萬呎舖200萬招租 反價三成 TOPSHOP去年底棄租 業主憧憬中港通關在即
企業重返中環 區內甲廈空置率按月微跌
企業重返中環 區內甲廈空置率按月微跌
十大屋苑周末16宗 3個月來最旺
十大屋苑周末16宗 3個月來最旺
YOHO Hub下月初登場 維港滙II周四賣139伙
YOHO Hub下月初登場 維港滙II周四賣139伙
同創斥4.5億活化觀塘工廈 呎租20元起
同創斥4.5億活化觀塘工廈 呎租20元起
#LYOS低密度設計 北都概念第一盤
#LYOS低密度設計 北都概念第一盤
浪澄灣呎價企穩2萬元關口
浪澄灣呎價企穩2萬元關口
安聯：A股潛力佳 可作退休長期投資
安聯：A股潛力佳 可作退休長期投資