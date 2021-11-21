元宇宙未建 軟硬件先行

被稱為「元宇宙第一股」的遊戲平台商Roblox（美：RBLX），讓用戶設計自己的遊戲、商品，並參與自己和其他開發者創建的虛擬世界活動。Roblox與熱門遊戲《要塞英雄》（Fortnite）開發商Epic Games已在自己的平台舉辦過虛擬演唱會等沉浸式體驗活動。這些活動可免費參加，但參與者可購買相關的虛擬商品。Roblox第三季平均每日活躍用戶人數超過4730萬，按年增長31%。上季收入按年增長1倍至5.09億美元，但淨虧損擴大至7400萬美元，目前市值達730億美元。

輝達推軟件 助客戶建虛擬世界

繪圖晶片龍頭輝達（美：NVDA）則推出名為Omniverse Enterprise的軟件，客戶可通過訂閱這軟件，獲取協作及模擬工具，創建自己的虛擬世界。輝達期望日後每年可吸引多達4000萬虛擬世界創造者和設計師使用，並從每個帳戶賺取每年1000美元訂閱費。輝達預期，未來Omniverse一半收入來自晶片，一半來自軟件。輝達目前市值近8000億美元，市盈率（P/E TTM）近100倍。

fb稱今年百億美元發展所需技術

至於將母公司改名為Meta（美：FB）的facebook，透露今年會花100億美元發展元宇宙所需技術。Meta正以299美元，銷售旗下Oculus虛擬實境（VR）頭戴裝置，並透露現正開發擴增實境（AR）設備。

類似產品包括微軟（美：MSFT）生產的混合實境頭戴裝置HoloLens，售價由2975美元起，主要面向企業客戶，包括美國陸軍。微軟的混合實境（mixed-reality）平台Microsoft Mesh，將於明年起為視像會議軟件Teams引入VR及AR等技術，讓遙距辦公的上班族能以虛擬形象在虛擬辦公室工作。「Mesh for Microsoft Teams」的用戶可透過HoloLens等頭戴裝置參與辦公室活動，不過即使不使用頭戴設備，用戶仍可透過Mesh創建的3D化身（avatars），體驗虛擬的辦公空間。

[企業地球村]